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Сергей Козин: «Отвлечься от баскетбола можно только с помощью общения с ребенком»

Сергей Козин оценил старт сезона и рассказал о нюансах тренерской работы.

– В чем секрет такого яркого старта сезона?

– Не мне оценивать яркий старт сезона. Мы просто делаем нашу работу, выходим на паркет, чтобы играть. Хорошо, что получилось одержать победу в нескольких важных матчах на старте сезона. Наверное, все отмечают победу над ЦСКА. Да, хорошее стечение обстоятельств, но наша главная задача – продолжать играть в свою игру. И, как и обычно это бывает в баскетболе, результат будет оцениваться весной, ведь про начало сезона потом никто не вспомнит.

– Насколько сильно вас удивил тот факт, что Андрей Ведищев захотел стать главным тренером «Локо»?

– Я был удивлен так же, как и все. Андрей Владимирович молодец, принял на себя такую ответственность. И как показывает начало сезона, он с этой ответственностью блестяще справляется, поэтому могу его только поздравить.

– Бывают ли дни во время сезона, когда вы можете забыть о комбинациях и слове «баскетбол»? Или тренерская деятельность предполагает работу даже во сне?

– Скорее второе. Когда я работал ассистентом, больше времени проводил за компьютером. После окончания работы закрывал компьютер, убирал его в сторону, и голова была свободна от мыслей о баскетболе. Сейчас же меньше технической работы, но в любой момент начинаешь думать о комбинациях, эффективных сочетаниях в отдельно взятой игре, какую защиту надо играть и так далее. Порой стараешься искусственно освободить голову от этих мыслей, но это получается очень редко. Спасает только общение с ребенком – отвлекаешься, играешь с ним и не думаешь о баскетболе, – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoАндрей Ведищев
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
Сергей Козин
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