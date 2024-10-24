Удачная селекция, защита и глубина состава. «Пари НН» возвращается на вершину?

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«Пари НН» стал главным открытием на старте нынешнего сезона. «Горожане» одержали 6 побед в 8 матчах и стали единственной командой Лиги, обыгравшей действующего чемпиона ЦСКА. Эти успехи позволили черно-белым ворваться в четверку сильнейших, отодвинув на пятую строчку казанский УНИКС.

Такой прогресс тем интереснее, что его сложно было ожидать на старте сезона. Неудачный прошлый чемпионат и замена на тренерском мостике маститого Зорана Лукича на неопытного Сергея Козина – все это вызывало настороженность. Казалось, волжанам потребуется какое-то время на раскачку. Но они стартовали сразу с серии побед.

В чем же секрет успехов «Пари НН» на старте сезона?

Удачная селекция

Волжане изрядно перетряхнули состав летом. В заявке на сезон у них сразу 8 новых игроков. И пока нельзя сказать, что с кем-то из дебютантов нижегородцы не попали. Да, не все из них еще вышли на свой оптимальный уровень, кого-то из молодых взяли на перспективу. Но в целом качество селекции позволяет «горожанам» держаться в группе лидеров.

Отдельно стоит отметить присутствие в составе «Пари НН» сразу четырех американских легионеров. Похоже, что в отличие от своего предшественника Сергей Козин не боится делать ставку на заокеанских баскетболистов.

Отсутствие травм

Еще одной бедой черно-белых последних лет были постоянные травмы. В нынешнем сезоне ключевые игроки команды пока избежали этой беды. Причем многие конкуренты нижегородцев наоборот не могут выставить на паркет боевые составы. И «горожане» этим в том числе и пользуются, забирая такие нужные им очки на старте чемпионата.

Глубина состава

Благодаря удачной селекции и отсутствию травм Сергей Козин получил в свое распоряжение большое количество классных исполнителей. Глубина состава стала одним из главных козырей «Пари НН» на старте сезона. Тренерский штаб волжан за счет замен способен варьировать игру в зависимости от соперника и происходящего на паркете, а также поддерживать темп и сохранять свежесть лидеров на концовку.

Календарь

На руку «горожанам» на старте сезона сыграл и календарь. Волжане имели возможность плавно входить в чемпионат, избежав игр с сильнейшими командами турнира. Это позволило Сергею Козину смело экспериментировать с составом, попробовав в деле большинство своих игроков. В первых четырех матчах тренерский штаб «Пари НН» активно задействовал всех баскетболистов в заявке, дав каждому из них достаточно игрового времени.

Лишь после осечки во встрече с «Уралмашем» Сергей Козин определился с костяком ключевых игроков. При этом он все равно активно использует, как минимум, 10 игроков в каждом матче.

Вариативное нападение

Наличие классных исполнителей и глубина состава позволяет тренерскому штабу «Пари НН» использовать разнообразное нападение. Волжане одинаково опасны и в быстрых переходах и в позиционной игре. В составе команды есть баскетболисты, способные решать один на один, умеющие продавить соперника спиной к кольцу, яркие снайперы и умные плеймейкеры.

Здесь можно было называть фамилии. Но прелесть этого состава «горожан» в том, что нельзя однозначно выделить одно или двух явных лидеров. На старте сезона ярко выглядят почти все ключевые игроки. И это становится головной болью для соперников команды. Нет одной стратегии, как выключить атаку волжан. У них всегда есть «План Б, В…».

При таких вводных неудивительно, что нападение «Пари НН» является одним из самых эффективных в лиге. Черно-белые лидируют в чемпионате по результативным передачам (20,9), лучше всех борются за подбор на чужом щите (доля подборов – 36,3%) и входят в четверку сильнейших по проценту реализации как 2-очковых (53,9%), так и 3-очковых бросков (36,4%) .

Но здесь все же стоит отдельно отметить эффективность именно атак из-за периметра. Помимо качества нижегородцы здесь уповают и на количество. Они вторые в лиге по точным броскам из-за дуги.

Не зря именно дальнее попадание Обри Доукинса принесло черно-белым победу над ЦСКА.

Классная защита

Но помимо классного нападения нижегородцы на старте сезона демонстрируют и хорошую защиту. Да, у них тоже бывают плохие дни. В матче с «Уралмашем» волжане не смогли остановить быстрые атаки соперника, а «Самаре» позволили много забить из-за дуги. Но в целом оборона «горожан» смотрится весьма уверенно даже в матчах с грандами. Меньше «Пари НН» в этом чемпионате пропускают только ЦСКА и УНИКС.

И здесь также стоит игру черно-белых на периметре. Матч с «Самарой» немного подпортил статистику. Но «Пари НН» все равно остается командой, лучше всего защищающейся на дуге.

Впереди «Пари НН» ждет непростая серия игр – «Локомотив-Кубань», ЦСКА, УНИКС и выезды в Красноярск и Пермь. Но стартовые матчи дали болельщикам команды изрядный заряд оптимизма. В нынешнем сезоне волжане выглядят грозной силой, которая вполне может побороться не только за место в первой пятерке, но и за медали чемпионата.

Константин КУЧЕР