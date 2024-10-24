Сергей Козин после поражения от «Локо»: «Был отрезок, когда просто не бросали мяч в кольцо, были одни потери»

Сергей Козин назвал причины поражения «Пари НН» от «Локомотива-Кубань» – 72:95.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань » с победой! Мы старались и были настроены на такую игру, и первая половина более-менее получилась, но уже третью четверть начали достаточно плохо.

Был отрезок, когда просто не бросали мяч в кольцо, были одни потери. Несколько неправильных решений очень повлияли на игру. Да, в концовке сократили отставание до 10 очков, но, повторюсь, два-три неверных решения опять увеличили разницу», – сказал главный тренер «Пари НН».