Сергей Козин после поражения от «Локо»: «Был отрезок, когда просто не бросали мяч в кольцо, были одни потери»
Сергей Козин назвал причины поражения «Пари НН» от «Локомотива-Кубань» – 72:95.
«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой! Мы старались и были настроены на такую игру, и первая половина более-менее получилась, но уже третью четверть начали достаточно плохо.
Был отрезок, когда просто не бросали мяч в кольцо, были одни потери. Несколько неправильных решений очень повлияли на игру. Да, в концовке сократили отставание до 10 очков, но, повторюсь, два-три неверных решения опять увеличили разницу», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости