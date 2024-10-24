Андрей Ведищев после матча с «Пари НН»: «Непростая победа»
Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу над «Пари НН» – 95:72.
«Непростая победа.
В первой половине играли нестабильно: защищались то удачно, то не очень. Но во второй половине матча нам удалось сконцентрироваться и не делать так много ошибок.
Выделять кого-то из своих игроков не стану – вся команда молодцы. Мы выиграли – и мы этому очень рады!» – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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