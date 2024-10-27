Алекса Аврамович набрал 30 очков и 6 передач в победном матче против «Локомотива-Кубань»
Алекса Аврамович провел свой лучший матч за ЦСКА.
Защитник ЦСКА стал главным героем матча недели против «Локомотива-Кубань» (92:91), в котором армейцы нанесли краснодарской команде первое поражение в сезоне.
Аврамович отметился 30 очками (8 из 13 с игры), 6 передачами и 36 баллами эффективности. Это рекорд сербского защитника в составе ЦСКА по результативности и эффективности.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальная VK-страница Единой лиги ВТБ
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