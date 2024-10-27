Антон Астапкович: «Алекса Аврамович здорово вписался в коллектив. Наш братушка»

Антон Астапкович поделился впечатлениями от матча против «Локомотива-Кубань».

— Это был самый сложный матч в этом сезоне?

— Сложнее была игра в Нижнем, которую мы проиграли. Физически и морально. Тогда у нас был затяжной выезд: Красноярск — Астана — Нижний Новгород. Мы играли каждые три дня, и когда вернулись в европейскую полосу, то провалились. Были почти без сил. Игра с «Локо » тоже была непростой, но она была в наших руках.

— Наверняка много разбирали соперника. Чем «Локо» под руководством Андрея Ведищева отличается от команды Александра Секулича образца прошлого сезона?

— У каждого тренера разное видение игры, свои акценты. Это естественно.

— Стало больше транзишнов?

— Это была и их визитная карточка при Секуличе. Сейчас они занимают первое место по количеству очков в быстрых переходах. Поэтому тренеры дали нам четкое задание: в первую очередь остановить их в этом аспекте. Сейчас сложно сказать, насколько это удалось, но главное, что мы выиграли.

— Аврамович провел крутой матч, набрав 30 очков. Насколько это серьезное усиление?

— Как вы видите, Алекса здорово вписался в коллектив. Это классное усиление. Он достаточно сильно помогает в непростых ситуациях. Нельзя сказать, как бы было, если бы его не было. Аврамович с нами, так что будем радоваться и кайфовать. Наш братушка.

— Уровень конкуренции в этом году недотягивает до прошлого сезона, когда почти во всех матчах была заруба.

— Да, стало заметно больше матчей, где разница в счете составляет 20-30 очков. Наверное, тут процитирую нашего президента Андрея Ватутина, что первая четверка стала сильнее, а остальные клубы немного сдали и пытаются наверстать, – сказал форвард ЦСКА .