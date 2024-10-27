0

Антон Астапкович: «Алекса Аврамович здорово вписался в коллектив. Наш братушка»

Антон Астапкович поделился впечатлениями от матча против «Локомотива-Кубань».

— Это был самый сложный матч в этом сезоне?

— Сложнее была игра в Нижнем, которую мы проиграли. Физически и морально. Тогда у нас был затяжной выезд: Красноярск — Астана — Нижний Новгород. Мы играли каждые три дня, и когда вернулись в европейскую полосу, то провалились. Были почти без сил. Игра с «Локо» тоже была непростой, но она была в наших руках.

— Наверняка много разбирали соперника. Чем «Локо» под руководством Андрея Ведищева отличается от команды Александра Секулича образца прошлого сезона?

— У каждого тренера разное видение игры, свои акценты. Это естественно.

— Стало больше транзишнов?

— Это была и их визитная карточка при Секуличе. Сейчас они занимают первое место по количеству очков в быстрых переходах. Поэтому тренеры дали нам четкое задание: в первую очередь остановить их в этом аспекте. Сейчас сложно сказать, насколько это удалось, но главное, что мы выиграли.

— Аврамович провел крутой матч, набрав 30 очков. Насколько это серьезное усиление?

— Как вы видите, Алекса здорово вписался в коллектив. Это классное усиление. Он достаточно сильно помогает в непростых ситуациях. Нельзя сказать, как бы было, если бы его не было. Аврамович с нами, так что будем радоваться и кайфовать. Наш братушка.

— Уровень конкуренции в этом году недотягивает до прошлого сезона, когда почти во всех матчах была заруба.

— Да, стало заметно больше матчей, где разница в счете составляет 20-30 очков. Наверное, тут процитирую нашего президента Андрея Ватутина, что первая четверка стала сильнее, а остальные клубы немного сдали и пытаются наверстать, – сказал форвард ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoАнтон Астапкович
logoАлекса Аврамович
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Ухов: «Игра была напряженная, тем не менее было чувство, что до овертайма не дойдет»
сегодня, 17:51
Илона Корстин: «Уровень игры в матче ЦСКА – «Локомотив‑Кубань» не уступал Евролиге»
3сегодня, 16:35
Семен Антонов: «Если бы Аврамовичу исполнилось 50 лет, он бы набрал не 30, а 50 очков»
сегодня, 15:51
Алекса Аврамович набрал 30 очков и 6 передач в победном матче против «Локомотива-Кубань»
3сегодня, 15:41Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Енисей», новосибирское «Динамо» нанесло первое поражение МБА и другие результаты
38 минут назад
ACB. «Реал» выиграл у «Манресы», «Уникаха» встречается с «Барселоной» и другие матчи
47 минут назадLive
Стивен Джексон: «Тим Данкан должен быть в Топ-5 всех времен»
758 минут назад
Тайриз Халибертон о 0 из 8 с игры: «Виноват Стеф Карри. Он убедил меня попробовать дневной сон перед матчем»
4сегодня, 18:23
«Его бросок вернулся». Билл Симмонс считает Джейсона Тейтума фаворитом на награду MVP
1сегодня, 18:03
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Панатинаикос», «Промитеас» был сильнее «Кардицаса»
сегодня, 17:45
«Не хотел приводить в раздевалку лишних людей». Лаури Маркканен отказался сниматься в сериале «Стартовая пятерка»
сегодня, 17:34
НБА. «Индиана» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс» и другие матчи
9сегодня, 17:10
Джа Морэнт: «Баскетбол спасал меня последние два года»
4сегодня, 17:06
«Сосредоточился и взялся за дело». Келли Убре рассказал, как Майкл Джордан дал ему подзатыльник
1сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Скафати», «Динамо Сассари» сыграет с «Тренто»
сегодня, 07:46
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» проиграл дома «Бурку», «Сен-Кантен» принимает «Виллербан»
20 минут назадLive
Адриатическая лига. «Мега» уступила «Игокеа», «Будучность» взяла верх над «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
21 минуту назадLive
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл в гостях «Дарушафаку», «Мерсин» разобрался с «Манисой» и другие матчи
143 минуты назадLive
Иван Ухов: «Игра была напряженная, тем не менее было чувство, что до овертайма не дойдет»
сегодня, 17:51
Джош Ричардсон восстановился после травмы плеча
сегодня, 17:16
Илона Корстин: «Уровень игры в матче ЦСКА – «Локомотив‑Кубань» не уступал Евролиге»
3сегодня, 16:35
Майк Браун: «Так вышло, что Леброн Джеймс забросил больше мячей, чем обычно»
4сегодня, 16:10
Семен Антонов: «Если бы Аврамовичу исполнилось 50 лет, он бы набрал не 30, а 50 очков»
сегодня, 15:51
«Индиана» уволила главного тренера Кристи Сайдс после двух сезонов
сегодня, 15:27