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45 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать первую победу в сезоне

«Филадельфия» одержала первую победу в сезоне, одолев «Индиану» – 118:114 ОТ.

В составе «Сиксерс» разыгрывающий Тайриз Макси набрал 45 очков, 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

За 48 минут Макси реализовал 14 из 32 с игры (5 из 17 из-за дуги) и 12 из 15 с линии.

Макси провел 4-ю игру с 45 и более очками в своей карьере, он занимает 4-е место по этому показателю в истории «76-х».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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