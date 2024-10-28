45 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать первую победу в сезоне
«Филадельфия» одержала первую победу в сезоне, одолев «Индиану» – 118:114 ОТ.
В составе «Сиксерс» разыгрывающий Тайриз Макси набрал 45 очков, 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.
За 48 минут Макси реализовал 14 из 32 с игры (5 из 17 из-за дуги) и 12 из 15 с линии.
Макси провел 4-ю игру с 45 и более очками в своей карьере, он занимает 4-е место по этому показателю в истории «76-х».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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