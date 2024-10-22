Андрей Кириленко: «По‑снобски подходим к другим странам. Нам необходимо играть с командами из Южной Америки, Африки, Азии»

Андрей Кириленко отметил важность товарищеских матчей для сборной России.

— Насколько важно для РФБ проводить больше товарищеских матчей? И как избежать таких казусов, когда к вам в Пермь привезли вообще непонятно кого в роли спарринг‑партнеров?

— Нам крайне важно играть. И я понимаю, что мы в этом плане исторически очень по‑снобски подходим к другим странам. Вот мы привыкли, что всех громили еще со времен Советского Союза. И вот мы такие все крутые.

А я считаю, что нам необходимо играть с командами из Южной Америки, Африки, Азии. Потому что это все равно другие стили и большой опыт для ребят, кто только начинает свою карьеру в сборной. Понятно, нам всем хочется, чтобы уровень был максимально приближен к боевому. Но в тех условиях, в которых сейчас находится наш спорт, к сожалению, ты иногда попадаешь и будешь попадать в какие‑то ситуации, в которых где‑то уровень не дотягивает. Поэтому ты должен максимально быстро к этому адаптироваться. Если видишь, что уровень не совпадает, значит, надо искать какой‑то выход.

— У вас кто в шорт‑листе? С кем сборная России может провести товарищеские матчи?

— В ближайшее время узнаете. Мы ведем постоянные переговоры с разными командами. Но в принципе, это очень лимитированный список из тех, кто сейчас вообще идет на контакт, — сказал президент РФБ .