Сборная России сыграет товарищеский матч с Тунисом в конце ноября

Сборная России сыграет с Тунисом.

Товарищеский матч состоится в ближайшее «окно» для игр национальных команд – с 21 по 25 ноября.

Сборная Туниса является трехкратными чемпионом Афробаскета (2011, 2017, 2021). Команда участвовала в чемпионате мира 2019 года в Китае, обыграв Иран, но уступив Пуэрто-Рико и Испании. На ЧМ-2023 Тунис не прошел квалификацию.

Также в ноябре сборная России проведет еще один товарищеский матч против команды, представляющий Африку. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сбор российской команды начнется 18 ноября.