Сборная России сыграет товарищеский матч с Тунисом в конце ноября
Сборная России сыграет с Тунисом.
Товарищеский матч состоится в ближайшее «окно» для игр национальных команд – с 21 по 25 ноября.
Сборная Туниса является трехкратными чемпионом Афробаскета (2011, 2017, 2021). Команда участвовала в чемпионате мира 2019 года в Китае, обыграв Иран, но уступив Пуэрто-Рико и Испании. На ЧМ-2023 Тунис не прошел квалификацию.
Также в ноябре сборная России проведет еще один товарищеский матч против команды, представляющий Африку. Переговоры находятся на продвинутой стадии.
Сбор российской команды начнется 18 ноября.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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