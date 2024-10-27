Иван Ухов: «Игра была напряженная, тем не менее было чувство, что до овертайма не дойдет»

Иван Ухов поделился впечатлениями от матча против «Локомотива-Кубань» (92:91).

«Игра была напряженная, и тем не менее было чувство, какая‑то уверенность, что доведем игру до победы в основное время. Что не дойдет до овертайма. В целом сегодня были «качели», упорная борьба. Потому что «Локомотив » действительно набрал очень хороший ход, шли без поражений. В плане нападения очень сильны. У нас где‑то не все в какой‑то момент получалось. Находили свободные мячи, но мазали, а «Локомотив» этим пользовался и забивал в ответной атаке.

Выиграли сегодня за счет защиты и правильных решений. Понятно, что в концовке могли сыграть намного увереннее и лучше, но сделали невынужденные потери и довели дело до напряженного финала. Очень рады победе в таком напряженном матче. Спасибо болельщикам за поддержку», — сказал защитник ЦСКА .