Илона Корстин: «Уровень игры в матче ЦСКА – «Локомотив‑Кубань» не уступал Евролиге»

Илона Корстин назвала матч ЦСКА – «Локо» самым зрелищным в этом сезоне.

«Уровень игры в этой встрече был очень высок. Он точно не уступал матчам Евролиги. Это однозначно. У ЦСКА, конечно, разницу сделал Алекса Аврамович. Потому что «Локомотив» начал более уверенно. Затем, когда вышел Аврамович, он показал, на что способен, проявив свои лидерские качества и провел лучший матч за ЦСКА.

Сам матч получился очень эмоциональным, ярким. Было очень много красивых моментов. Думаю, что все болельщики получили удовольствие от такого красивого баскетбола и борьбы на каждом сантиметре площадки. Оба соперника сражались до самого конца. Думаю, что на данный момент это был самый зрелищный матч в нынешнем сезоне.

Хотелось бы поздравить «Локомотив» с тем, что команда преобразилась. Она стала действительно сильнее. Здесь прекрасное сочетание молодых российских игроков и легионеров. Конечно, «Локомотив » в этом сезоне ещё не раз покажет зубы», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.