Илона Корстин: «Уровень игры в матче ЦСКА – «Локомотив‑Кубань» не уступал Евролиге»
«Уровень игры в этой встрече был очень высок. Он точно не уступал матчам Евролиги. Это однозначно. У ЦСКА, конечно, разницу сделал Алекса Аврамович. Потому что «Локомотив» начал более уверенно. Затем, когда вышел Аврамович, он показал, на что способен, проявив свои лидерские качества и провел лучший матч за ЦСКА.
Сам матч получился очень эмоциональным, ярким. Было очень много красивых моментов. Думаю, что все болельщики получили удовольствие от такого красивого баскетбола и борьбы на каждом сантиметре площадки. Оба соперника сражались до самого конца. Думаю, что на данный момент это был самый зрелищный матч в нынешнем сезоне.
Хотелось бы поздравить «Локомотив» с тем, что команда преобразилась. Она стала действительно сильнее. Здесь прекрасное сочетание молодых российских игроков и легионеров. Конечно, «Локомотив» в этом сезоне ещё не раз покажет зубы», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.
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