Владислав Емченко: «Не хочу считать нас или армейцев фаворитами матча. У нас еще должок за Суперкубок»

Владислав Емченко оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Локомот ив-Кубань» Емченко лидирует в сезоне с результатом 9-0, ЦСКА идет вторым – 8-1.

– «Локо» одержал девять побед в девяти играх. Это, наверное, уже закономерность?

– Конечно. Вижу, что прибавляем от матча к матчу. Рад, что выигрываем, и надеюсь, что наша победная серия продлится как можно дольше.

Не хочу считать нас или армейцев фаворитами этого матча. В любом случае эта будет интересная игра, достойная матча недели. Против ЦСКА всегда играть непросто: у них прекрасный сильный состав. В рамках Суперкубка Единой лиги мы им уступили, поэтому у нас еще есть должок, и в воскресенье сделаем все, чтобы победить.

Чем сегодня опасен ЦСКА? Он очень силен командно, видны интересные идеи тренерского штаба. В то же время прекрасно подобраны высококлассные игроки, которые могут как индивидуально для себя создать атаку, так и для партнеров. Каждый там знает свою роль. Это очень слаженная команда. Игры с ними всегда интересны.