  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владислав Емченко: «Не хочу считать нас или армейцев фаворитами матча. У нас еще должок за Суперкубок»
0

Владислав Емченко: «Не хочу считать нас или армейцев фаворитами матча. У нас еще должок за Суперкубок»

Владислав Емченко оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Локомотив-Кубань» Емченко лидирует в сезоне с результатом 9-0, ЦСКА идет вторым – 8-1.

– «Локо» одержал девять побед в девяти играх. Это, наверное, уже закономерность?

– Конечно. Вижу, что прибавляем от матча к матчу. Рад, что выигрываем, и надеюсь, что наша победная серия продлится как можно дольше.

Не хочу считать нас или армейцев фаворитами этого матча. В любом случае эта будет интересная игра, достойная матча недели. Против ЦСКА всегда играть непросто: у них прекрасный сильный состав. В рамках Суперкубка Единой лиги мы им уступили, поэтому у нас еще есть должок, и в воскресенье сделаем все, чтобы победить.

Чем сегодня опасен ЦСКА? Он очень силен командно, видны интересные идеи тренерского штаба. В то же время прекрасно подобраны высококлассные игроки, которые могут как индивидуально для себя создать атаку, так и для партнеров. Каждый там знает свою роль. Это очень слаженная команда. Игры с ними всегда интересны.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
Владислав Емченко
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алекса Аврамович: «Российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги»
223 октября, 12:44
Алекс Пойтресс о встрече с «Уралмашем»: «Для нас это игра-перезагрузка»
21 октября, 14:54
Тримбл, Агада, Зубков, Нуталл и Кливленд – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
21 октября, 09:18
Владислав Емченко: «Локо» контролировал игру в матче с УНИКСом. Это было ощутимо»
21 октября, 06:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ти Джей Шортс из «Парижа» – самый ценный игрок 5-го раунда Евролиги
14 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях обыграл «Астану» с разницей «+35»
137 минут назад
Остин Ривз об Энтони Дэвисе: «Лучший игрок «Лейкерс»
3сегодня, 10:45
Шакил О′Нил назвал Эмбиида «мягким» из-за отказа играть два дня подряд
7сегодня, 10:16
Игрок стартовой пятерки НБА: «Против Джамала Мюррэя сейчас легко защищаться»
2сегодня, 09:50
Дрэймонд Грин: «Не говорю, что мы выиграем чертов титул, но скажу, что вам придется постараться, чтобы помешать нам»
7сегодня, 09:42
Дэнни Грин: «Лейкерс» точно взяли бы еще один титул, сохрани победный состав 2020 года»
3сегодня, 09:23
Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Я знал, что он хорош, но не осознавал, что он настолько хорош»
7сегодня, 09:04
Зайон Уильямсон дебютировал в сезоне и стал автором ключевого блок-шота в игре с «Блэйзерс»
3сегодня, 07:42Видео
Леброн Джеймс хочет отыграть все 82 матча регулярного чемпионата. В декабре суперзвезде «Лейкерс» исполнится 40 лет
21сегодня, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Партизан» – КРКА, «Задар» встретится с «Црвеной Звездой»
7 минут назад
Чемпионат Франции. «Нанси» против «Монако», «Шоле» сыграет с «Парижем» и другие матчи
8 минут назад
ACB. «Баскония» – «Ховентуд», «Андорра» встретится с «Гранадой» и другие матчи
9 минут назад
Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Ариса», ПАОК встретится с АЕКом
10 минут назад
Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Анадолу Эфес», «Бешикташ» примет «Каршияку» и другие матчи
12 минут назад
Чемпионат Италии. «Кремона» – «Виртус», «Милан» сыграет с «Наполи» и другие матчи
25 минут назад
«Панатинаикос» подал жалобу в Евролигу после матча с «Фенербахче». Греки недовольны тем, что на трибуне вывесили флаг Северного Кипра
41 минуту назадФото
Костас Слукас: «Эргин Атаман – лучший тренер в Европе последних 7-8 лет»
сегодня, 11:25
Карл-Энтони Таунс набрал 21 очко и 15 подборов в дебютном матче за «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден»
сегодня, 08:46Видео
Ламело Болл обновил личный рекорд по 3-очковым и набрал 34 очка в матче с «Атлантой»
сегодня, 08:37Видео