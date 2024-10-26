Владислав Емченко: «Не хочу считать нас или армейцев фаворитами матча. У нас еще должок за Суперкубок»
«Локомотив-Кубань» Емченко лидирует в сезоне с результатом 9-0, ЦСКА идет вторым – 8-1.
– «Локо» одержал девять побед в девяти играх. Это, наверное, уже закономерность?
– Конечно. Вижу, что прибавляем от матча к матчу. Рад, что выигрываем, и надеюсь, что наша победная серия продлится как можно дольше.
Не хочу считать нас или армейцев фаворитами этого матча. В любом случае эта будет интересная игра, достойная матча недели. Против ЦСКА всегда играть непросто: у них прекрасный сильный состав. В рамках Суперкубка Единой лиги мы им уступили, поэтому у нас еще есть должок, и в воскресенье сделаем все, чтобы победить.
Чем сегодня опасен ЦСКА? Он очень силен командно, видны интересные идеи тренерского штаба. В то же время прекрасно подобраны высококлассные игроки, которые могут как индивидуально для себя создать атаку, так и для партнеров. Каждый там знает свою роль. Это очень слаженная команда. Игры с ними всегда интересны.
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