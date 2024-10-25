XXXVIII чемпионат СССР, сезон-1970/71. Гомельского и Кондрашина рассудил «золотой матч»

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Глава из только что вышедшей в Москве по заказу Единой лиги ВТБ книги.

Главные события в баскетболе

В Антверпене в финале Кубка европейских чемпионов ЦСКА громит итальянский «Иньис» – 69:53.

По сумме двух матчей ленинградский «Спартак» уступает Кубок кубков миланскому «Симменталю» – 56:66 и 52:71.

По итогам чемпионата Европы в Эссене золото достается сборной СССР, Югославия – вторая, Италия – третья.

Чемпионат Южной Америки в Монтевидео выигрывает Бразилия, далее – Уругвай и Аргентина.

Титул чемпиона VI Панамериканских игр в Колумбии завоевывает Бразилия, опережая Пуэрто-Рико и Кубу.

В турнире V Спартакиады народов СССР побеждает Москва, Украина – вторая, Эстония – третья.

Увлекательнейшая гонка «Спартака» и ЦСКА на протяжении всего сезона не дала результата и команды двух великих тренеров – Гомельского и Кондрашина – сошлись в дополнительном «золотом матче» на нейтральном поле в Тбилиси. Чемпионом страны вновь становится ЦСКА, ленинградский «Спартак» вновь получает серебряные медали, «Жальгирис» – на третьем месте.

Уникальную коллекцию наград собрал в 1971 году Сергей Белов: взял с ЦСКА Кубок европейских чемпионов (на фото), выиграл «золотой матч» чемпионата страны, победил на Спартакиаде народов СССР со сборной Москвы и стал чемпионом Европы со сборной СССР

УСЕЧЕННЫЙ ВАРИАНТ

Новый XXXVIII ЧЕМПИОНАТ СССР (ВЫСШАЯ ЛИГА) , «по традиции» отличался от предыдущего. Впервые в год Спартакиады народов СССР было решено не отменять клубное национальное первенство, но провести его в несколько усеченном варианте – всего в два круга с разъездами. Понятно, что цена каждой победы значительно возросла.

Начали 20 ноября 1970-го, закончить планировали в конце марта 1971-го. Все зависело от того, как далеко пройдут в еврокубках ЦСКА и «Спартак».

Кроме того, на следующий год предстояло сокращение высшей лиги до 10 команд, а потому сейчас ее должны были покинуть сразу три неудачника, им взамен придет только одна команда – победитель турнира первой лиги.

И еще новинка – теперь команды выступали двумя составами: основным и дублирующим. Оба матча проходили в один день, дублеры играли двумя часами ранее. В общую заявку на чемпионат надо было внести 24 фамилии, на каждую игру – 18. Любой баскетболист мог выступить за оба состава, но в сумме – не более 40 минут. На самом деле за основу играли все те же 10-11 человек, но двенадцатым могли вписать в протокол одного из дублеров (или не вписывать, по усмотрению тренера) и выпустить его, когда исход матча был решен. Также в дубле играли те, кто восстанавливался после травмы или сосланные туда за какую-либо провинность.

Чемпионат стартовал шикарным матчем московских ЦСКА и «Динамо». В армейской команде появились игроки сборной кондрашинского призыва – Е. Коваленко из Ташкента, Едешко из Минска, а также Субботин из Казахстана и динамовец Ястребов, друг Милосердова по непобедимой юниорской сборной. В «Динамо» перешли сразу три очень сильных игрока ЦСКА – Сидякин, Блик и Харченков. Но были травмированы центровые Петров и Никитин.

Армейцы все время вели игру, но перебрали с фолами, и усилиями Болошева, Сидякина и Сологуба динамовцы в конце матча сравняли счет. ЦСКА победил только благодаря опыту Белова и Капранова – 79:78.

Через два дня, 22 ноября, в Таллине проиграл «Спартак». Тоже был классный матч. В соперничестве центровых Белов и Иванов были сильнее Лепметса и Липсо. Зато в атаках со средней и дальней дистанций Крикун, Салуметс и Таммисте превзошли Штукина, Юмашева и Федорова. В последние полминуты эстонцы выигрывали одно очко и отказывались пробивать штрафные. Окончательный счет установил Таммисте – 73:70.

Через несколько дней, в своем третьем матче, проиграл и ЦСКА. В Киеве «Строителю» – 55:58. Не повезло капитану армейцев Белову. В первом тайме, столкнувшись с защитником, он получил травму, был наказан фолом, и еще техническим фолом за то, что, покидая площадку, высказал судьям все, что о них думает.

ШОУ ПОД НОВЫЙ ГОД

А затем началась увлекательнейшая гонка «Спартак» – ЦСКА. Календарь был составлен таким образом, что первый круг для двух лидеров заканчивался в канун Нового 1971 года встречей в Ленинграде. К этому моменту «Спартак» выиграл девять матчей подряд, в том числе в гостях у тбилисского «Динамо» – 66:48 (грузинскую команду вновь возглавил великий Отар Коркия) и «Жальгириса» – 73:72. ЦСКА же после поражения от «Строителя» одержал восемь побед кряду, включая две над венгерским «Гонведом» в новом XIV РОЗЫГРЫШЕ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ – 102:72 (дома) и 93:67.

Итак, А. Белов, Иванов, Штукин, Федоров и Большаков против С. Белова, Милосердова, Капранова, Андреева и Гильгнера, которому было поручено опекать Александра Белова. Этот матч, перегруженный обилием фолов, выиграл Кондрашин, который, грамотно используя тактику замен, сумел сохранить А. Белова до конца матча, в то время, как в команде Алачачяна 5 фолов получили Андреев, Жармухамедов и Гильгнер.

Последние два броска в самом конце реализовали Беловы – Александр, оформляя победу, и Сергей, сокращая отставание до «минус 3». 59:56. «Спартак» стал единоличным лидером.

Положение на 29 декабря: «Спартак» – 10-1, ЦСКА – 8-2 (матч с тбилисским «Динамо» перенесен на неделю), «Динамо» М – 6-4, «Жальгирис» – 5-4, «Строитель» – 5-5…

РЕВОЛЮЦИЯ В ЦСКА

Новый год начался с переворота в ЦСКА. Несмотря на 35 очков, набранные великолепным Андреевым, команда проиграла в гостях «Жальгирису» – 78:85. Армейцы не справились со скоростями, предложенными литовцами, которых вел за собой Паулаускас – 30 очков.

Отставание ЦСКА от «Спартака» увеличилось до двух побед, что на короткой дистанции турнира смертельно опасно. Выводы были сделаны мгновенно. Бывший главный тренер сборной Александр Гомельский принял команду у Арменака Алачачяна, который стал его помощником.

Эффект последовал незамедлительно: ЦСКА разгромил в перенесенном матче динамовцев Тбилиси – 90:67.

В чемпионате наступил перерыв до 20 января.

Положение команд: «Спартак» – 10-1, ЦСКА – 9-3, «Жальгирис» – 8-4, «Динамо» М – 7-4, «Строитель» – 6-5, «Калев», «Динамо» Тб, ГПИ – 5-6, СКА К – 4-7, ВЭФ, РТИ – 3-8, СКА Р – 2-9.

Пока остальные восстанавливали силы, «Спартак» и ЦСКА сыграли в Европе. Ленинградцы в 1/8 финала V РОЗЫГРЫША КУБКА КУБКОВ без проблем прошли румынский «Стяуа» – 93:54 (дома) и 87:77.

ЦСКА же в группе «В» 1/4 финала дважды взял верх над могучим «Реалом» – 73:66 (дома) и 60:58 (в Мадриде), тем самым заработав первый зачетный балл.

Пикантность ситуации состояла в том, что оба тренера ЦСКА были невыездными. Гомельский – вообще, Алачачян мог посещать только страны соцлагеря. Как и центровой Андреев, наказанный годом ранее за нарушение таможенных правил. Играющим тренером ЦСКА в Мадриде был Сергей Александрович Белов.

14 января 1971. Москва. Игровой зал ЦСКА. Гимн СССР перед матчем с мадридским «Реалом». Справа налево: Сергей Белов, Александр Кульков, Валерий Милосердов, Владимир Иллюк, Вадим Капранов, Иван Едешко, Николай Ковыркин, Евгений Коваленко, Николай Гильгнер, Борис Субботин, Алжан Жармухамедов, Владимир Андреев. Нет только Сергея Ястребова. В этом составе ЦСКА выиграл Кубок чемпионов-1970/71

Лидеры вернулись в национальное первенство, продолжив серии без поражений. До середины февраля «Спартак» одержал еще четыре победы в чемпионате страны (киевский СКА, ГПИ, РТИ, ВЭФ) плюс две в 1/4 финала Кубка кубков над югославским «Задаром» – 63:59 (в гостях) и 98:78.

ЦСКА, в свою очередь, трижды выиграл в чемпионате (ВЭФ, киевский СКА, «Калев»), взял второй зачетный балл в группе «В» Кубка чемпионов у болгарского «Академика» – 97:74 (дома, Гомельский руководил), 78:81 (в Софии, Алачачян). И разгромил бельгийский «Стандард» – 97:66 (в Льеже, Белов), обеспечив себе выход в полуфинал турнира.

17 февраля победная серия «Спартака» из 18 матчей (14 – в чемпионате страны, 4 – в Кубке кубков!) была прервана в Киеве «Строителем». Несмотря на отсутствие травмированного центрового С. Коваленко, киевляне провели классный матч. Включив во втором тайме свой знаменитый зонный прессинг, они притормозили хорошо игравшего в первой половине А. Белова (26 очков), в то время как Поливода (29) и Вальтин (22) продолжили результативные атаки на ленинградскую корзину – 78:71. Отставание ЦСКА от «Спартака» сократилось до одного очка.

СССР – ИТАЛИЯ – 1-1

В следующие 10 дней события развивались так.

18 февраля ЦСКА обыграл дома «Стандард» – 111:70 и занял первое место в группе «В», со второго в полуфинал вышел «Реал».

20 февраля «Спартак» показал, что умеет держать удар. В Москве ленинградцы взяли верх над «Динамо» – 63:60, Болошев, Никитин и Сологуб не справились с А. Беловым.

22 февраля ЦСКА дома уверенно выиграл у армейцев Риги – 92:78.

25 февраля в нервном матче московские армейцы победили земляков-динамовцев – 81:75 («Динамо» совершило 19 потерь, ЦСКА – 17). Героями стали Капранов (18 очков) и Ковыркин (17 плюс 11 подборов).

Одновременно «Спартак» дома уступил рижскому СКА – тому самому, который только что вчистую проиграл московским армейцам, который потерпел четыре поражения подряд и который отчаянно бился за право остаться в высшей лиге. Решающий мяч лидер рижан Фрейманис (28 очков) забросил за четыре секунды до конца матча – 67:65. «Спартак» и ЦСКА сравнялись по потерянным очкам.

28 февраля ленинградцы разнесли «Калев» – 84:62, а армейцы с трудом одолели в Минске пытающегося выжить РТИ – 74:71.

Положение команд на 1 марта: «Спартак» – 16 побед (осталось 3 игры, в том числе гостевая с ЦСКА), ЦСКА – 15 (4), «Жальгирис» – 14 (2, гарантировал себе бронзу), «Динамо» М – 11 (2), «Динамо» Тб – 10 (4), «Строитель» – 10 (3), «Калев» – 10 (2), ГПИ – 8 (4), СКА К – 6 (3), СКА Р — 6 (2), ВЭФ – 5 (2), РТИ – 4 (3).

Продолжаем следить за гонкой двух лидеров.

4 марта «Спартак» дома выиграл первый матч 1/2 финала Кубка кубков у испанского «Хувентуда» – 82:52.

В этот же день ЦСКА (в Праге, Алачачян) был разгромлен «Славией» – 68:83 в первом матче 1/2 финала Кубка европейских чемпионов.

7 марта в Ленинграде «Спартак» легко взял верх над тбилисским «Динамо» – 79:61.

8 марта ЦСКА не смог собраться после неудачи в Праге и неожиданно уступил дома «Строителю» – 69:72. Поливода (24) и С. Коваленко переиграли под щитами Андреева и Жармухамедова. Удивительный «Строитель» победил двух лидеров три раза в четырех матчах! «Спартак» снова оторвался от ЦСКА на одно очко.

11 марта армейцы под руководством Гомельского разгромили дома «Славию» – 94:67 (15-очковое отставание было ликвидировано еще в первом тайме) и вышли в финал Кубка чемпионов.

В этот же день «Спартак» уступил «Хувентуду» на выезде – 49:62, но по сумме двух матчей пробился в финал Кубка кубков.

17 марта ЦСКА в Тбилиси не оставил шансов ГПИ – 93:70.

18 марта «Спартак» был сильнее «Жальгириса» – 82:73.

19 марта ЦСКА в Тбилиси также успешно сыграл против местного «Динамо» – 91:74.

Перед последней очной встрече лидерам дали неделю на отдых. У «Спартака» – 18 побед, у ЦСКА – 17. Если выиграют ленинградцы – они чемпионы, верх возьмет ЦСКА – быть «золотому матчу».

25 марта более опытные армейские игроки навязали сопернику свою волю, лидировали от начала до конца и заслуженно победили – 73:66. Как всегда бывало в самых трудных матчах, вел за собой команду С. Белов (24 очка).

Дополнительный матч наметили на 13 апреля в Тбилиси. А до того финалистам чемпионата страны предстояло выступить в финалах еврокубков.

30 марта в первом матче за Кубок кубков «Спартак» выиграл дома у итальянского «Симменталя» – 66:56, но 7 апреля в Милане уступил больше – 52:71.

8 апреля в Антверпене в финале Кубка чемпионов ЦСКА взял реванш у «Иньиса» за прошлогоднее поражение – 69:53. Играющий тренер ЦСКА Сергей Белов принес своей команде 24 очка!

Соперничество СССР и Италии в финалах еврокубков завершилось ничьей: 1-1.

8 апреля. Антверпен. До финальной сирены 26 секунд

8 апреля. Антверпен. Только что генсек Уильям Джонс (в очках справа) вручил армейцам главный трофей клубного европейского баскетбола. Игроки ЦСКА (слева направо): Сергей Ястребов, Сергей Белов с Кубком европейских чемпионов, Иван Едешко, Александр Кульков, Владимир Иллюк, Евгений Коваленко

XXXVIII чемпионат СССР. Высшая лига. Первый круг. 20 ноября 1970-29 декабря 1970. Второй круг. 20 января-25 марта 1971.

«СПАРТАК» БЫЛ ЧЕМПИОНОМ 8 СЕКУНД

13 апреля во Дворце спорта Тбилиси в 19.30 начался «золотой матч». В стартовых пятерках на площадку вышли Кульков, Капранов, Ковыркин, Жармухамедов, Е. Коваленко и Большаков, Юмашев, Федоров, А. Белов, Иванов. Армейцы лидировали почти всю игру. За три минуты и 40 секунд до конца их преимущество составляло 6 очков.

И тут…

Слово свидетелю, замечательному писателю Василию Аксенову, который в составе спартаковской делегации прибыл на этот матч и описал его во всех подробностях:

«Разрыв сокращался. Он сжался вдруг до трех очков, потом до одного… потом… Потом вдруг ЦСКА занервничал. Надорванным голосом кричал что-то Кульков, а у самого-то было уже четыре фола. С четырьмя фолами играл Жар. Покинул уже площадку «камикадзе» Ковыркин.

…Бешеный спурт ленинградцев был подобен атаке самых глубоких резервов, последних резервов вроде наполеоновской «старой гвардии», но можно, если угодно, назвать его «вдохновенным порывом».

И в тот миг, когда мяч поверил в победу «Спартака», весь стадион вскочил на ноги, ибо приближалось чудо, а чудо всегда любезно человеческому сердцу.

Невероятными усилиями армейцам удалось вновь оторваться на одно очко. Плясали, убегая в спортивную историю, электрические секунды. Кондрашин пытался перекричать длинный вопль трибун:

— Играйте на Белова! Саня, теперь в атаку!

За восемь секунд до конца Юрий Штукин попал в кольцо и сделал свою команду чемпионом Советского Союза. Восхождение завершилось!

Армейцы выбросили мяч из-за лицевой, уже потеряв свои привычные почти внутриведомственные титулы. Восемь секунд, 7, 6, 5, 4, 3… Затем на глазах десятитысячной толпы капитан армейцев Сергей Белов поднялся в воздух.

Это было в углу площадки, под самым табло, на котором в это время 58-ю секунду уже сменяла 59-я. Сколько времени нужно мячу, чтобы с угла площадки описать идеальную траекторию и упасть прямо в кольцо, не задевая ободка? Читатель должен знать, что для этого страшного действия ему нужно меньше одной секунды. Впрочем, по современным правилам, если уж мяч полетел, он может лететь сколько угодно времени. Он и летел, кажется, год.

…Рухнули ничком на площадку Саня Белов и Женя Волчков. Взвыла сирена.

Итак, Сергей Белов, совершив свой последний в сезоне бросок, убил нового чемпиона. Поаплодируем этому гениальному баскетболисту!»

ЦСКА – «Спартак» (Ленинград) – 70:69 (41:34)

ЦСКА: Кульков (8), Капранов (11), Ковыркин (7), Жармухамедов (12), Е. Коваленко; С. Белов (18), Андреев (14), Едешко. «Спартак»: Большаков, Юмашев (4), Федоров (7), А. Белов (6), Иванов (16); Штукин (22), Волчков (12), Арзамасков (2), Кривощеков. 13 апреля. Тбилиси. Дворец спорта. 10 000 зрителей.

Лучшие снайперы чемпионата (средняя результативность, у всех по 22 матча)

1. Паулаускас («Жальгирис») – 21,55. 2. Жвигурс (ВЭФ) – 21,50. 3. А. Белов («Спартак») – 16,6. 4. Пулавский (ГПИ) – 16,5. 5. Вальтин («Строитель») – 16,4. 6. Бичиашвили (ГПИ) – 16,3. 7. Таммисте («Калев») – 15,9. 8. Болошев («Динамо») – 15,8. 9. Андреев (ЦСКА) – 15,0. 10. Юргенсонс (ВЭФ) – 14,3.

ЦСКА – чемпион страны-1970–1971 (слева направо): стоят – Андреев, Коваленко, Жармухамедов, Ковыркин, Иллюк, Субботин, Гильгнер; сидят – Кульков, Капранов, главный тренер Александр Гомельский, Едешко, Милосердов, Белов

«Спартак» (Ленинград) – второй призер: Александр Белов, Александр Большаков, Валерий Федоров, Леонид Иванов, Юрий Штукин, Евгений Волчков, Вячеслав Кривощеков, Анатолий Юмашев, Иван Рожин, Андрей Макеев, Владимир Арзамасков, Петр Сапроненков. Главный тренер – Владимир Кондрашин.

«Жальгирис» (Каунас) – третий призер (слева направо): главный тренер Витаутас Бимба, Модестас Паулаускас, Альгимантас Жукаускас, Людас Жукайтис, Витаутас Сарпалюс, Альвидас Шидлаускас, Леонардас Венсловас, Ромуальдас Вензбергас, Хенрикас Гедрайтис, Гедиминас Будникас, Саулюс Паткаускас, Альгирдас Линкявичус, тренер Мечисловас Деделис. Отсутствует на фото Йонас Юркшайтис

Итоговая классификация XXXVI чемпионата СССР. Высшая лига. 1. ЦСКА (Москва). 2. «Спартак» (Ленинград). 3. «Жальгирис» (Каунас). 4. «Динамо» (Москва). 5. «Строитель» (Киев). 6. «Калев» (Тарту). 7. «Динамо» (Тбилиси). 8. ГПИ (Тбилиси). 9. СКА (Киев). 10. СКА (Рига). 11. ВЭФ (Рига). 12. РТИ (Минск). Вторая лига. 13. «Статиба» (Вильнюс). 14. «Локомотив» (Алма–Ата). 15. «Труд» (Краснодар). 16. «Буревестник» (Москва). 17. «Аэрофлот» (Москва). 18. АзИНХ (Баку). 19. «Авангард» (Донецк). 20. «Политехник» (Кишинев). 21. «Автомобилист» (Ворошиловград). 22. «Уралмаш» (Свердловск). 23. СКИФ (Ереван). 24. «Красный котельщик» (Таганрог). 25. «Буревестник» (Фрунзе). 26. «Университет» (Ташкент). 27. «Буревестник» (Ленинград). 28. «Спартак» (Московская обл).

ЗВЕЗДНАЯ СПАРТАКИАДА

В начале июня Паулаускас и оба Беловых сыграли в Риме за сборную Европы против Италии (96:64) в честь 50-летнего юбилея Итальянского баскетбольного союза.

Вскоре Федерация баскетбола СССР объявила традиционный список лучших.

25 лучших (по итогам сезона-1970/71)

Центровые: 1. Болошев («Динамо» М). 2. А. Белов («Спартак»). 3. С. Коваленко («Строитель»). 4. Жармухамедов (ЦСКА). 5. Поливода («Строитель»).

Форварды: 1. Паулаускас («Жальгирис»). 2. Салуметс («Калев»). 3. Томсон («Калев»). 4. Сидякин («Динамо» М). 5. Коркия («Динамо» Тб). 6. Сологуб («Динамо» М). 7. Фрейманис (СКА Р). 8. Соколов («Динамо» М). 9. Вальтин («Строитель»). 10. Е. Коваленко (ЦСКА).

Защитники: 1. С. Белов (ЦСКА). 2. Таммисте («Калев»). 3. Едешко (ЦСКА). 4. Милосердов (ЦСКА). 5. Жвигурс (ВЭФ). 6. Застухов («Динамо» М). 7. Крикун («Калев»). 8. Саканделидзе («Динамо» Тб). 9. Стрелис (СКА Р). 10. Чхиквадзе (ГПИ).

Обратите внимание, как много в списке московских динамовцев — пятеро! Столько же только московских армейцев. И эстонцев аж четверо! Но всего один серебряный призер – А. Белов. И нет Андреева, одного из лучших, если не лучшего центрового страны. Видимо не просто так он был невыездным…

Все эти звезды и множество других приняли участие в июле в Москве в V СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР . Формула была прежней: 16 команд (Москва, Ленинград плюс 14 республик, только Таджикистан не приехал), разбитые на три группы, в каждой определили двух лучших, которые затем с учетом встречи между собой разыграли «Финал шести».

Без сенсаций прошли матчи в группе «А», где Украина и Грузия опередили Россию, Узбекистан, Киргизию и Туркмению. Хотя до начала турнира команда РСФСР имела серьезные намерения. Евгений Гомельский собрал таких мастеров, как Кандель, Сологуб, Дворный, Сальников (совсем молодой, из Краснодара). Но… в последний момент мандатная комиссия не разрешила заявить за Россию двух главных разыгрывающих, москвичей Селихова и Авраамова, с которыми команда сыгрывалась два месяца.

А вот форварду ЦСКА чемпиону страны Е. Коваленко разрешили выступать за родной Узбекистан (родился в Ташкенте), и он при поддержке Авдеева и Абельянова стал лучшим снайпером. Хорошо проявил себя в команде Киргизии 21-летний Петраков, которого назвали открытием турнира (вскоре он окажется в ЦСКА, а через много лет станет президентом армейского клуба). В очной встрече Украина с трудом обыграла Грузию — 60:58.

В группе «Б» неудача постигла Ленинград (читай «Спартак»). Команда Кондрашина сначала уступила Литве («Жальгирису») – 62:64, на следующий день Москве – 63:64. Победы над Арменией (с московским динамовцем Застуховым и будущим армейцем Дьяченко в составе) и Азербайджаном уже ни на что не влияли. Ленинград потом обыграл всех в борьбе за утешительное седьмое место. А зачетный балл достался Москве, которая была сильнее Литвы – 87:76.

Наконец, в группе «В» Белоруссия (минский РТИ, усиленный чемпионом страны армейцем Едешко и многократным чемпионом страны 34-летним экс-армейцем Травиным) обыграла Латвию (рижский СКА плюс ВЭФ) – 74:66, Молдавию и Казахстан (с чемпионом страны армейцем Субботиным), уступив лишь Эстонии («Калеву») – 66:68. Невероятным по накалу был поединок Эстония – Латвия. Латвийцам для выхода в шестерку надо было выигрывать 5 очков. Эстонцам – просто выиграть, чтобы иметь зачетное очко (над белорусами). Они его и добились – 69:68.

В «Финале шести» Москва и Украина, уже имея в активе по победе, сразу пошли в отрыв.

2 тур. Москва – Грузия – 82:64, Украина – Эстония – 67:56.

3 тур. Москва – Эстония – 72:65, Украина – Белоруссия – 71:64.

4 тур. Москва – Белоруссия – 80:56, Украина – Литва – 77:71.

16 июля 1971. Москва. Спортивный дворец ЦСКА. Матч V Спартакиады народов СССР Москва – Белоруссия – 80:56. Атаку москвичей завершает Владимир Андреев, помощь Владимира Иллюка (№ 9) ему уже не нужна. Белорусы Владимир Крисевич (№ 4), Олег Богомолов (№ 8) и Иван Едешко просто в роли зрителей

В пятом, последнем туре, в последнем матче Спартакиады они сошлись: Москва (ЦСКА плюс «Динамо») и Украина («Строитель» плюс киевский СКА). Все ждали захватывающей борьбы, но были разочарованы. Москва уверенно победила – 72:50.

Призеры V Спартакиады народов СССР: капитаны на пьедестале – Прийт Томсон (Эстония), Сергей Белов (Москва), Вадим Гладун (Украина)

Третье место заняла Эстония, которой для бронзы хватило еще лишь одной победы – над Грузией (73:69). Вот как бывает.

Москва — чемпион V Спартакиады народов СССР (слева направо): стоят – Сергей Белов, тренер Вячеслав Чумаков, Владимир Никитин, Николай Ковыркин, главный тренер Александр Гомельский, Алжан Жармухамедов, Владимир Андреев, Александр Болошев; сидят – Анатолий Блик, Владимир Иллюк, Валерий Милосердов, Александр Сидякин, Александр Кульков, Вадим Капранов

V Спартакиада народов СССР. Москва. 7-17 июля 1971.

Предварительные игры.

Финальные игры

АНАТОЛИЙ ПОЛИВОДА, КОТОРОГО БОЯЛИСЬ ВСЕ СОПЕРНИКИ

Для Анатолия Поливоды серебряные медали Спартакиады-1971 – последние награды на союзном уровне. В следующем чемпионате его «Строитель» займет только седьмое место. А вскоре после Олимпиады-72 Поливода завершит карьеру игрока. В 26 лет.

Из книги Сергея Белова «Движение вверх»: «Его история по-своему уникальна. Став чемпионом Европы среди юношей, он уже в 20 лет был включен во взрослую сборную СССР. И сразу стал чемпионом мира, причем, являясь основным центровым сборной. Более того, по итогам турнира был признан лучшим центровым чемпионата!

19 октября 1968. Олимпийский турнир. СССР – Мексика – 82:62. Анатолий Поливода и Сергей Белов против лучшего снайпера мексиканцев Мануэля Раги

Обладая огромными мощными бедрами, не умея толком ни вести мяч, ни бросать, он при этом бежал, как слон, великолепно продавливал под щитом и обладал хорошим прыжком с двух ног. На площадке он просто расшвыривал соперников. Нет нужды говорить, что в каждой игре Толя терял колоссальное количество нервной энергии и калорий.

Мало кто знает подлинную цену, какой Поливоде давался его успех. Дело в том, что с детства Толя был болен эпилепсией, и неимоверные нагрузки, перенесенные им в 19-20-летнем возрасте, скорее всего, дополнительно спровоцировали болезнь. После 1968-го он стал падать прямо на тренировках, мы научились помогать ему преодолевать приступы.

Из-за заболевания Толя боялся летать на самолетах, там, где позволяла логистика, перемещался только поездом. Во время перелетов, которых не удавалось избежать, парень все время в воздухе проводил стоя! В Мексику добирался на перекладных, летел почти сутки. В Мюнхен отправился заблаговременно на поезде. Поливода дотерпел до 1972 года. Конечно, включенный в состав олимпийской сборной, он был уже не тот, что 5 лет назад. На площадку выходил в основном во второстепенных матчах».

15 сентября 1971. Эссен. Чемпионат Европы. СССР – Польша – 94:73. Для Анатолия Поливоды (№ 11) один защитник (Вальдемар Козак ) — не помеха

Спустя годы врачи определили у Поливоды синдром WPW – врожденную аномалию строения сердца, для которого характерны эпизоды учащенного сердцебиения, головокружение и обмороки.

Анатолий Иванович Поливода родился 29 мая 1947, Енакиево, Украинская ССР. 200 см. Центровой. Заслуженный мастер спорта (1971).

Выступал за донецкий «Авангард» – 1963 и киевский «Строитель» – 1964-1972.

Второй (1966) и третий (1970) призер чемпионата СССР. Победитель (1967) и второй призер (1971) Спартакиады народов СССР в составе сборной Украины.

За сборную СССР (1966-1972) провел 153 матча.

Победитель (1972) и третий призер (1968) Олимпиады. Чемпион мира (1967). Чемпион Европы (1967, 1969, 1971).

Первый матч за сборную – 23 октября 1966 против сборной Мехико (99:78) на турнире в Мехико.

В 49 официальных матчах за сборную СССР набрал 539 очков, средняя результативность – 11,0 очка за игру.

Личный рекорд – 25 очков против США (91:83) в Москве на международном турнире (26 июня 1968).

Последний матч за сборную – 6 сентября 1972 в Мюнхене в полуфинале Олимпийских игр против Кубы (67:61, 5 очков).

Скончался 22 января 2024 в Миргороде, Украина.

Сезон сборной

Контрольные матчи. Москва, Аццате (Италия). +3-0. Май (+1-0), сентябрь (+2-0).

Турнир в Югославии. 1-3 мая. 1 место. +3-0.

Турне по США. 9 городов. 11-29 мая. +8-1

Так в Миннеаполисе приглашали народ на матч США – СССР. И ведь почти не ошиблись в фамилиях советских игроков, которые победят – 80:78

Кубок Гагарина. Ленинград. 12-16 августа. 1 место. +5-0.

XVII Чемпионат Европы. Эссен (ФРГ). 10-19 сентября. 1 место. +7-0.

Больше всего матчей сыграли: Жармухамедов, Едешко – 27, Таммисте, Паулаускас – 26.

КОНДРАШИН НЕ ОШИБСЯ

В начале сентября, незадолго до Евробаскета, Владимир Кондрашин привез сборную на пару контрольных матчей в Аццате. Там же дал интервью итальянским журналистам. Вот небольшие выдержки из него:

- Вы тренер сильнейшей команды Европы, лучше всех готовой к победе над американцами на следующих Олимпийских играх. Сегодня разрыв между вами и заокеанским баскетболом полностью нивелирован, что показало недавнее американское турне (8 побед в 9 матчах). Согласны?

- Нам очень далеко до американцев. Они всегда будут превосходить всех из-за наличия двух профессиональных лиг, которые невероятно стимулируют игроков. Между нами разница как между дилетантами и профессионалами. Причем разница огромная. И нам не хватает черных, самых атлетичных спортсменов мира.

- Каково ваше техническое кредо?

- Преобладание атаки над защитой, потому что люблю зрелищную игру.

- Вы были туристом на чемпионате Европы-1969 в Неаполе. Можете ли сравнить команду Гомельского, завоевавшую тогда титул, с сегодняшней? Какая из двух сильнее?

- Считаю, что сильнее нынешняя.

- Вы фактически сохранили команду предшественника. Новички только Коркия, Таммисте и Едешко. Ну и еще Жармухамедов, про которого вспомнили год спустя. Как вы набирали этот состав?

- Я вызвал тех баскетболистов, которые были в лучшей форме на недавней Спартакиаде. Всегда думаю о том, чтобы собрать лучший состав на сегодняшний день.

- Какая стартовая пятерка вам больше всего нравится?

- Два Беловых, Паулаускас, Жармухамедов и Саканделидзе.

- Какие команды будут стоять на подиуме предстоящего чемпионата Европы в Эссене?

- Италия, Югославия и Советский Союз, но в каком порядке, не могу сказать.

Кондрашин не ошибся.

XVII чемпионат Европы. ФРГ. 10-19 мая 1971. Предварительный турнир. Группа «А». 1. СССР: Румыния – 83:55, ФРГ – 91:54, Испания – 118:58, Франция – 75:63, Польша – 94:73. +5-0. 1/2 финала. Италия – 93:66. Финал. Югославия – 69:64.

Сборная СССР – с медалями чемпионов Европы-1971 (слева направо): верхний ряд – Владимир Андреев (57 очков/7 матчей), Александр Болошев (26/6), Александр Белов (36/5), Анатолий Поливода (53/7), Михаил Коркия (31/6), Сергей Белов (73/7), Модестас Паулаускас (115/7); второй ряд – тренер Сергей Башкин, главный тренер Владимир Кондрашин и два неизвестных чиновника; нижний ряд – Алжан Жармухамедов (90/7), Иван Едешко (58/7), Зураб Саканделидзе (31/7), Прийт Томсон (36/7), Алексей Таммисте (17/7)

По итогам чемпионата в символическую пятерку Евробаскета вошли Сергей Белов и Модестас Паулаускас.

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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