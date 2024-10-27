Джимми Батлер набрал 26 очков, 8 подборов и 8 передач в победном матче с «Шарлотт»
«Майами» открыл счет победам в сезоне.
«Хит» победили «Шарлотт» в гостях со счетом 114:106. Команду повел за собой Джимми Батлер. На его счету 26 очков, 8 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при точных 7 из 15 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 11 из 17 со штрафной линии.
Батлер набрал 13 очков в заключительной четверти.
Самым результативным со стороны соперника стал разыгрывающий Ламело Болл, набравший 27 очков, 8 подборов и 7 передач при 9 из 22 с игры и 2 из 10 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Майами»
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