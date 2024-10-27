Джимми Батлер набрал 26 очков, 8 подборов и 8 передач в победном матче с «Шарлотт»

«Майами» открыл счет победам в сезоне.

«Хит» победили «Шарлотт » в гостях со счетом 114:106. Команду повел за собой Джимми Батлер . На его счету 26 очков, 8 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при точных 7 из 15 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 11 из 17 со штрафной линии.

Батлер набрал 13 очков в заключительной четверти.

Самым результативным со стороны соперника стал разыгрывающий Ламело Болл, набравший 27 очков, 8 подборов и 7 передач при 9 из 22 с игры и 2 из 10 из-за дуги.