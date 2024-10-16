Джимми Батлер и Крис Пол устроили словесную перепалку в предсезонном матче
Джимми Батлер и Крис Пол устроили словесную перепалку во время предсезонки.
Защитник «Майами» жестко сфолил на разыгрывающем «Сан-Антонио» Крисе Поле в момент получения мяча. Незадолго до этого Никола Йович оказался на паркете после контакта с ветераном техасцев.
Пол и Батлер в итоге эмоционально обсудили случившееся. Судьи после просмотра повтора зафиксировали у лидера флоридцев обычный фол.
«Хит» победили со счетом 117:114.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости