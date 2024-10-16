Джимми Батлер и Крис Пол устроили словесную перепалку в предсезонном матче

Джимми Батлер и Крис Пол устроили словесную перепалку во время предсезонки.

Защитник «Майами » жестко сфолил на разыгрывающем «Сан-Антонио » Крисе Поле в момент получения мяча. Незадолго до этого Никола Йович оказался на паркете после контакта с ветераном техасцев.

Пол и Батлер в итоге эмоционально обсудили случившееся. Судьи после просмотра повтора зафиксировали у лидера флоридцев обычный фол.

«Хит» победили со счетом 117:114.