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«Мне плевать, сколько лет ты играешь». В сети появилась аудиозапись трэш-тока Джимми Батлера и Криса Пола

В сети появилась аудиозапись перепалки между Джимми Батлером и Крисом Полом.

Форвард «Майами» Джимми Батлер и разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол устроили словесную перепалку во время предсезонного матча между своими командами 15 октября.

В конце второй четверти Пол повалил форварда «Хит» Николу Йовичу на паркет. Когда серб исполнял штрафные, Батлер подошел к Полу и что-то сказал, показав на того пальцем. В следующей атаке Батлер жестко сфолил на Поле.

«Я уже 20 лет этим занимаюсь», – посмеялся Пол.

«Да, круто. Мне плевать, сколько лет ты играешь. Мне плевать. Я не слышу тебя», – отреагировал Батлер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Emo Jimmy в соцсети X
предсезонные матчи
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