Энтони Эдвардс набрал 31 очко и 3 передачи в матче против «Никс»
Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком матча «Никс» – «Вулвз».
Защитник «Миннесоты» набрал по итогам предсезонной встречи 31 очко, 2 подбора и 3 передачи.
За 27 минут Эдвардс реализовал 11 из 19 с игры, включая 8 из 13 из-за дуги, а также 1 из 2 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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