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«Я точно не против воссоединения». Энтони Эдвардс обменялся майками с Карлом-Энтони Таунсом после игры в Нью-Йорке

Энтони Эдвардс обменялся майками с Карлом-Энтони Таунсом после игры в Нью-Йорке.

В воскресенье «Никс» обыграли «Вулвз» (115:110) в предсезонном матче на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Таунс стал игроком «Нью-Йорка» в результате обмена из «Миннесоты» две недели назад. После завершения встречи центровой общался с бывшим одноклубником Эдвардсом, в какой-то момент болельщик нью-йоркцев из первых рядов произнес «Когда контракт подойдет к концу... Нью-Йорк, детка, Нью-Йорк».

«Я точно не против воссоединения», – отреагировал Эдвардс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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