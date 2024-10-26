Бадди Хилд установил рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий за первые два матча с новой командой
Бадди Хилд реализовал 12 трехочковых в первых двух матчах за «Уорриорз».
Атакующий защитник «Голден Стэйт» установил новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков в первых двух матчах за новую команду – 12.
Хилд набрал 49 очков в первых двух матчах в составе «Уорриорз», реализовав 12 из 16 из-за дуги (75%).
Хилд поднялся на 21-е место в истории НБА по количеству трехочковых попадания за карьеру (1 936).
«Уорриорз» выиграли первые два матча сезона со средней разницей в 38,5 очков, что является самым высоким показателем в истории НБА на старте сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Голден Стэйт»
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