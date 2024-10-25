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Бадди Хилд: «У бросков Стефа Карри великолепная высокая траектория мяча. Работаю над этим»

Бадди Хилд рассказал о своем увлечении игрой Стефа Карри.

«Я пристально изучал его игру. Все его лучшие моменты, матчи. Постоянно возвращаюсь к записям, потому что его движение с мячом потрясающе. Игра крутится вокруг него. Всегда восхищаюсь тем, как он до всего этого дошел.

Теперь он мой партнер по раздевалке, и я могу получить от него совет. Это очень здорово, он отличный парень. Но раньше мы никогда не общались, я мог только наблюдать за его игрой.

Он бросает с более высокой траекторией дуги. Сейчас работаю над этим. Мой бросок более плоский. Высокая траектория делает бросок более плавным. Он работает над этим великолепным броском всю свою жизнь. Я тоже занимаюсь этим», – заключил новобранец «Уорриорз».

Хилд хорошо показал себя в предсезонных матчах и успешно выступил в первой игре регулярного чемпионата. На его счету 22 очка при 5 точных из 7 бросков из-за дуги во встрече с «Портлендом» (139:104).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
logoГолден Стэйт
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logoСтефен Карри
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