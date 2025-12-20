Хатимура присоединился к Эйтону, Ривзу и Винсенту в списке недоступных игроков «Лейкерс» на матч с «Клипперс»

Руи Хатимура пропустит игру против «Клипперс».

«Лейкерс» выйдут на дерби против «Клипперс» в ослабленном составе. К ранее травмированным защитникам Гэйбу Винсенту (спина) и Остину Ривзу (икроножная мышца) и центровому Деандре Эйтону (левый локоть) присоединился форвард Руи Хатимура.

У баскетболиста болевые ощущения в области паха с правой стороны.

В составе «Клипперс» по-прежнему отсутствует форвард Деррик Джонс. Игрок пока упражняется самостоятельно и не присоединился к общей группе на тренировках.