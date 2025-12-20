0

Джеймс Уайзмен снова присоединился к «Индиане», подписав 10-дневный контракт

«Пэйсерс» снова попробуют поработать с Джеймсом Уайзменом.

24-летний центровой Джеймс Уайзмен подписал негарантированный контракт с «Индианой» в межсезонье, но провел всего 1 матч (4 очка, 4 подбора и 1 блок-шот за 19,9 минуты) и был отчислен в конце октября.

Бигмен снова присоединился к команде, подписав 10-дневное соглашение.

«Пэйсерс» завершили сотрудничество с форвардом Гэйбом Макглотеном, пришедшим в клуб на таких же условиях в середине декабря и не выходившим на площадку в матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
переходы
logoНБА
Гэйб Макглотен
logoИндиана
logoДжеймс Уайзмен
