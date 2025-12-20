0

Трент Фрэйзер о поражении УНИКСу: «Кулачный бой на протяжении 4 четвертей»

Трент Фрэйзер прокомментировал поражение «Зенита» в Казани.

«Зенит» уступил УНИКСу, игравшему основной ротацией из 7 человек. Петербуржцы сумели переломить ход матча во второй четверти после неудачного начала, но в итоге уступили 75:88.

«Мы проявили характер в начале. Смогли выдержать эти негативные моменты, когда они набирали очки в первой половине. Думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы остановить натиск, сдержать их и вернуться в игру, борясь немного усерднее. Тренер много говорил об этом перед игрой: не позволять себе по несколько минут подряд играть плохо, потому что это команда, которая играет очень сильно физически, очень жестко. Они наказывают тебя, если ты даешь повод. Так что, на мой взгляд, мы просто недостаточно хорошо справились с жесткостью, не были полностью сосредоточены и не смогли выдержать такие моменты в оставшейся части игры. Но, конечно, это опыт, на котором можно учиться. Нам нужно продолжать расти, поработать над несколькими вещами и вернуться к лучшей форме. Это главное.

Против таких команд у нас случаются незабивные отрезки, и они сразу наказывают. Во второй половине у нас было слишком много таких моментов, и мы не набирали очки. Теряли ритм, и это ставило нас в сложное положение. Очень тяжело пытаться вернуться и конкурировать с такой командой в четвертой четверти, потому что они очень физически сильны и выматывают тебя. Когда проходят такие нерезультативные отрезки, теряешь ритм и уверенность, и это тяжело. Сегодня они остановили нас. Так что, как я сказал, нам нужно быть сконцентрированными. Им нравится все осложнять, это как кулачный бой на протяжении четырех четвертей. Нужно быть жесткими, у нас сегодня это не получилось», – заключил разыгрывающий Трент Фрэйзер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
