Велимир Перасович: «Если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы»

Велимир Перасович обеспокоен ротацией УНИКСа.

УНИКС снова справился с «Зенитом » (88:75), одержав 22-ю победу в «регулярках» подряд на домашней арене.

Основное игровое время распределилось между 7 игроками. Руслан Абдулбасиров провел всего 1,8 минуты на площадке.

«Мы очень старались. Особенно во 2-й половине – отлично сыграли в обороне, и это помогло нам выиграть.

Было очень тяжело. У нас нет большого запаса сил и не так много игроков в ротации, приходится ставить их на разные позиции, но несмотря на это, сегодня ребята показали отличную самоотдачу и характер.

Да, сегодня мы смогли победить, однако если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы. Надеюсь, скоро восстановятся наши травмированные или мы подпишем нового игрока. Потому что играть каждые три дня и задействовать одних и тех же исполнителей очень сложно.

С такой ротацией побеждать тяжело. В одной игре, как сегодня, можно собраться: помогают наши болельщики и отличная мотивация. Но может быть и иначе, например, против «Пармы», – рассудил главный тренер казанцев Велимир Перасович .