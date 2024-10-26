Бадди Хилд: «Стеф Карри – одна из самых скромных суперзвезд, которых я когда-либо встречал»

Бадди Хилд отметил важность влияния лидеров «Уорриорз» на атмосферу в команде.

«Все в команде играют с правильным настроем, начиная с лидеров, Стефа Карри , Дрэймонда Грина, Стива Керра. Все объединены в одно целое, для всех команда превыше всего.

Стеф Карри – одна из самых скромных суперзвезд, которых я когда-либо встречал, по тому, как он ведет себя на площадке и за ее пределами. Я наблюдаю за ними и иду по их стопам. Я вижу баскетбол иначе, чем в предыдущих командах», – признался защитник «Голден Стэйт ».