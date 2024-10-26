Бадди Хилд: «Стеф Карри – одна из самых скромных суперзвезд, которых я когда-либо встречал»
Бадди Хилд отметил важность влияния лидеров «Уорриорз» на атмосферу в команде.
«Все в команде играют с правильным настроем, начиная с лидеров, Стефа Карри, Дрэймонда Грина, Стива Керра. Все объединены в одно целое, для всех команда превыше всего.
Стеф Карри – одна из самых скромных суперзвезд, которых я когда-либо встречал, по тому, как он ведет себя на площадке и за ее пределами. Я наблюдаю за ними и иду по их стопам. Я вижу баскетбол иначе, чем в предыдущих командах», – признался защитник «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Warriors on NBCS в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости