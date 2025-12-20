В НБА считают, что «Денвер» не сможет сохранить Пейтона Уотсона в межсезонье

Пейтон Уотсон, возможно, проводит последний сезон в «Наггетс».

У 23-летнего защитника «Денвера » Пейтона Уотсона заканчивается первый контракт в НБА . В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом. Стороны не смогли договориться по поводу продления игрока прошедшим летом. Руководство заявило, что Уотсону придется заслужить соглашение, отвечающее его запросам.

Защитный специалист набирает 10,5 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи и 1,1 блок-шота в этом сезоне за 26,2 минуты в среднем.

В лиге считают, что стоимость игрока уже вышла за пределы того, что «Наггетс» смогут позволить себе следующим летом. Уотсон может оказаться одним из немногих рациональных активов для обмена перед дедлайном, хотя это вряд ли будет отвечать краткосрочным планам на борьбу за титул в этом сезоне.