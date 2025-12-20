1

В НБА считают, что «Денвер» не сможет сохранить Пейтона Уотсона в межсезонье

Пейтон Уотсон, возможно, проводит последний сезон в «Наггетс».

У 23-летнего защитника «Денвера» Пейтона Уотсона заканчивается первый контракт в НБА. В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом. Стороны не смогли договориться по поводу продления игрока прошедшим летом. Руководство заявило, что Уотсону придется заслужить соглашение, отвечающее его запросам.

Защитный специалист набирает 10,5 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи и 1,1 блок-шота в этом сезоне за 26,2 минуты в среднем.

В лиге считают, что стоимость игрока уже вышла за пределы того, что «Наггетс» смогут позволить себе следующим летом. Уотсон может оказаться одним из немногих рациональных активов для обмена перед дедлайном, хотя это вряд ли будет отвечать краткосрочным планам на борьбу за титул в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Denver Post
возможные переходы
logoНБА
logoДенвер
logoПейтон Уотсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чем мы заняты в тени. 5 незаметных героев лучших команд НБА
26 ноября, 11:35
Пейтон Уотсон установил личный рекорд результативности в НБА (32 очка) в матче с «Пеликанс»
20 ноября, 04:50Видео
Пейтон Уотсон сменил агентство и присоединился к Klutch Sports
14 ноября, 17:46
Главные новости
Хатимура присоединился к Эйтону, Ривзу и Винсенту в списке недоступных игроков «Лейкерс» на матч с «Клипперс»
1 минуту назад
Джеймс Уайзмен снова присоединился к «Индиане», подписав 10-дневный контракт
19 минут назад
Жоан Пеньярройя должен завершить переговоры с «Партизаном» на следующей неделе
сегодня, 18:50
Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – самый недооцененный игрок в лиге. И лучший по блок-шотам среди защитников»
сегодня, 18:20
Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Заинтересованы в том, чтобы Швед остался до конца сезона. Сделали предложение. Он отлично влился в коллектив»
сегодня, 18:05
Трент Фрэйзер о поражении УНИКСу: «Кулачный бой на протяжении 4 четвертей»
сегодня, 17:58
Велимир Перасович: «Если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы»
сегодня, 17:10
Александер Секулич: «На старте позволили сопернику делать все, что он хотел, словно еще спали»
сегодня, 16:59
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 16:32
«Бавария» рассталась с главным тренером Горди Хербертом
сегодня, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
НБА оштрафовала Маркуса Смарта на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону судьи
44 минуты назад
Чемпионат Турции. 36 очков Рида помогли «Трабзонспору» обыграть «Фенербахче», «Бешикташ» победил «Тофаш»
сегодня, 18:35
«Стараемся, работаем, но не получается». 31+9+6 от Никиты Михайловского не хватило для первой победы «Самары» в сезоне
сегодня, 17:45
Миленко Богичевич: «Психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений»
сегодня, 17:32
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» уступила московскому «Динамо» и другие результаты
сегодня, 16:50
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50