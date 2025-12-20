Александер Секулич: «На старте позволили сопернику делать все, что он хотел, словно еще спали»

Александер Секулич прокомментировал поражение в Казани.

«Зенит » уступил УНИКСу 75:88. Это второе поражение казанцам в сезоне.

«Это была в некотором смысле странная для нас игра, если говорить о старте. Мы позволили сопернику делать все, что он хотел, без какой-либо реакции, словно в этот период мы все еще спали. Но мы нашли в себе силы, смогли переломить ситуацию – стали играть немного жестче и сильнее. Вышли вперед на 5 очков.

Однако во 2-й половине сложилось впечатление, что мы просто сдались – отказались от физической борьбы, которую УНИКС применял в защите. Самая большая проблема заключалась в том, что из-за этого мы пропустили пару бросков с открытых позиций, потеряли уверенность в защите.

Все решилось за 2-3 минуты: когда они снова начали попадать в кольцо, мы уже не смогли отыграться», – рассудил главный тренер «Зенита» Александер Секулич .