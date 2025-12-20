0

Жоан Пеньярройя должен завершить переговоры с «Партизаном» на следующей неделе

«Партизан» затягивает ситуацию с новым главным тренером.

Ситуация с новым главным тренером «Партизана» остается неопределенной. Команда крупно уступила в последних двух матчах Евролиги, проиграв на 20 и 41 очко «Виртусу» и «Жальгирису» соответственно.

Из тренерского штаба подтвердили скорый приезд Жоана Пеньярройи. Однако сведения в сербской прессе об этапе подписания специалиста расходятся.

По одним данным, Пеньярройю должны будут официально представить в среду. По другой информации, стороны еще обговаривают условия контракта, который пока что планируется на уровне 1,3 миллиона евро до лета 2027 года. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
logoПартизан
возможные переходы
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
Жоан Пеньярройя
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном
18 декабря, 13:58
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
16 декабря, 16:00
Джабари Паркер и Шейк Милтон – самые высокооплачиваемые игроки «Партизана» с зарплатой 5 млн долларов в год
15 декабря, 20:41
Главные новости
Хатимура присоединился к Эйтону, Ривзу и Винсенту в списке недоступных игроков «Лейкерс» на матч с «Клипперс»
1 минуту назад
Джеймс Уайзмен снова присоединился к «Индиане», подписав 10-дневный контракт
19 минут назад
В НБА считают, что «Денвер» не сможет сохранить Пейтона Уотсона в межсезонье
29 минут назад
Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – самый недооцененный игрок в лиге. И лучший по блок-шотам среди защитников»
сегодня, 18:20
Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Заинтересованы в том, чтобы Швед остался до конца сезона. Сделали предложение. Он отлично влился в коллектив»
сегодня, 18:05
Трент Фрэйзер о поражении УНИКСу: «Кулачный бой на протяжении 4 четвертей»
сегодня, 17:58
Велимир Перасович: «Если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы»
сегодня, 17:10
Александер Секулич: «На старте позволили сопернику делать все, что он хотел, словно еще спали»
сегодня, 16:59
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 16:32
«Бавария» рассталась с главным тренером Горди Хербертом
сегодня, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
НБА оштрафовала Маркуса Смарта на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону судьи
44 минуты назад
Чемпионат Турции. 36 очков Рида помогли «Трабзонспору» обыграть «Фенербахче», «Бешикташ» победил «Тофаш»
сегодня, 18:35
«Стараемся, работаем, но не получается». 31+9+6 от Никиты Михайловского не хватило для первой победы «Самары» в сезоне
сегодня, 17:45
Миленко Богичевич: «Психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений»
сегодня, 17:32
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» уступила московскому «Динамо» и другие результаты
сегодня, 16:50
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50