Жоан Пеньярройя должен завершить переговоры с «Партизаном» на следующей неделе
«Партизан» затягивает ситуацию с новым главным тренером.
Ситуация с новым главным тренером «Партизана» остается неопределенной. Команда крупно уступила в последних двух матчах Евролиги, проиграв на 20 и 41 очко «Виртусу» и «Жальгирису» соответственно.
Из тренерского штаба подтвердили скорый приезд Жоана Пеньярройи. Однако сведения в сербской прессе об этапе подписания специалиста расходятся.
По одним данным, Пеньярройю должны будут официально представить в среду. По другой информации, стороны еще обговаривают условия контракта, который пока что планируется на уровне 1,3 миллиона евро до лета 2027 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
