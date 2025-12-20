Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Заинтересованы в том, чтобы Швед остался до конца сезона. Сделали предложение. Он отлично влился в коллектив»

УНИКС хочет оставить Алексея Шведа до конца сезона-2025/26.

Защитник Алексей Швед присоединился к казанскому УНИКСу в начале ноября, подписав краткосрочное соглашение на 2 месяца.

37-летний баскетболист отыграл 8 матчей в Лиге ВТБ, набирая 8,8 очка, 7 передач и 2,9 подбора за 24 минуты в среднем на площадке.

Президент клуба Евгений Богачев прояснил дальнейшие планы на сотрудничество.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Швед остался у нас до конца сезона. Сделали ему соответствующее предложение. Что будет дальше – посмотрим. Загадывать не могу. На мой взгляд, он отлично влился в коллектив, старается», – заявил Богачев.

УНИКС идет вторым в чемпионате с результатом 14-2 и при этом постоянно испытывает проблемы с доступностью игроков основной ротации из-за травм.