  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Заинтересованы в том, чтобы Швед остался до конца сезона. Сделали предложение. Он отлично влился в коллектив»
0

Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Заинтересованы в том, чтобы Швед остался до конца сезона. Сделали предложение. Он отлично влился в коллектив»

УНИКС хочет оставить Алексея Шведа до конца сезона-2025/26.

Защитник Алексей Швед присоединился к казанскому УНИКСу в начале ноября, подписав краткосрочное соглашение на 2 месяца.

37-летний баскетболист отыграл 8 матчей в Лиге ВТБ, набирая 8,8 очка, 7 передач и 2,9 подбора за 24 минуты в среднем на площадке.

Президент клуба Евгений Богачев прояснил дальнейшие планы на сотрудничество.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Швед остался у нас до конца сезона. Сделали ему соответствующее предложение. Что будет дальше – посмотрим. Загадывать не могу. На мой взгляд, он отлично влился в коллектив, старается», – заявил Богачев.

УНИКС идет вторым в чемпионате с результатом 14-2 и при этом постоянно испытывает проблемы с доступностью игроков основной ротации из-за травм.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoЕвгений Богачев
logoАлексей Швед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Трент Фрэйзер о поражении УНИКСу: «Кулачный бой на протяжении 4 четвертей»
11 минут назад
Велимир Перасович: «Если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы»
59 минут назад
Александер Секулич: «На старте позволили сопернику делать все, что он хотел, словно еще спали»
сегодня, 16:59
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 16:32
«Бавария» рассталась с главным тренером Горди Хербертом
сегодня, 16:24
Эй Джей Дибанца набрал 35 очков и продемонстрировал атлетизм в ярком данке в NCAA
сегодня, 16:09Видео
Энтони Эдвардс: «Гилберт Аренас считает, что я не играю на равный счет, потому что тороплюсь домой»
сегодня, 15:53
Сэйбен Ли близок к уходу из «Олимпиакоса»
сегодня, 15:38
В НБА считают, что «Пэйсерс» постараются обменять Джараса Уокера до дедлайна
сегодня, 15:22
Энтони Эдвардс об удалении Криса Финча: «Мне это по душе, наш парень»
сегодня, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Стараемся, работаем, но не получается». 31+9+6 от Никиты Михайловского не хватило для первой победы «Самары» в сезоне
24 минуты назад
Миленко Богичевич: «Психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений»
37 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» уступила московскому «Динамо» и другие результаты
сегодня, 16:50
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:56
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58