Джулиус Рэндл: «Энтони Эдвардс одинаково относится ко всем: Джеффу Безосу и разнорабочему»
Джулиус Рэндл рассказал о характере Энтони Эдвардса.
Форварда «Миннесоты» Джулиуса Рэндла спросили о том, что он узнал о звездном одноклубнике Энтони Эдвардсе за полтора сезона в команде.
«Не знаю, можно ли озвучивать это на камеру.
Но главное, он никогда не меняется, относится одинаково ко всем: Стиву Джобсу, Джеффу Безосу и разнорабочему. Для него это не имеет значения.
Это мне в нем и нравится. Он никогда не позволяет успеху ударить ему в голову», – поделился Рэндл.
