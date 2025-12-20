Джулиус Рэндл: «Энтони Эдвардс одинаково относится ко всем: Джеффу Безосу и разнорабочему»

Джулиус Рэндл рассказал о характере Энтони Эдвардса.

Форварда «Миннесоты» Джулиуса Рэндла спросили о том, что он узнал о звездном одноклубнике Энтони Эдвардсе за полтора сезона в команде.

«Не знаю, можно ли озвучивать это на камеру.

Но главное, он никогда не меняется, относится одинаково ко всем: Стиву Джобсу, Джеффу Безосу и разнорабочему. Для него это не имеет значения.

Это мне в нем и нравится. Он никогда не позволяет успеху ударить ему в голову», – поделился Рэндл.