Миленко Богичевич: «Психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений»

Миленко Богичевич порадовался первой за долгое время победе «Автодора».

Саратовский «Автодор» прервал серию из 13 поражений, одолев «Самару» в овертайме (102:99).

«Спасибо игрокам за то, что они боролись и не сдавались до конца после травмы Малика Ньюмэна, которая стала большим шоком и для всех нас на скамейке. Но парни нашли в себе силы и приняли ряд хороших решений.

Считаю, мы победили за счет характера. Забрали несколько важных подборов и успешно отзащищались. Хочу еще раз поздравить их с победой! Как я уже говорил ранее, эти ребята для меня – настоящие герои благодаря тому, как они тренируются и относятся к делу.

Возможно, иногда мы играем не слишком умно, как сегодня в начале третьей четверти. Но это единственное, на что я могу пожаловаться. Полагаю, команда вышла на вторую половину немного расслабленной, с мыслями о том, что игра уже сделана. Однако «Самара» – хорошая команда с сильным тренером, которая демонстрирует качественный баскетбол и обладает бойцовским духом. Очень рад тому, что в концовке мы проявили характер и добились важнейшей победы, потому что психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений», – поделился главный тренер Миленко Богичевич.

