Кевин Гарнетт: «Куперу Флэггу не нужно было идти в университет»

Кевин Гарнетт считает, что Купер Флэгг мог попасть в НБА сразу после школы.

«Раньше аргумент был в том, что некоторые парни не могли играть в НБА сразу после школы. Сегодня это не так.

Некоторым из этих ребят, за которыми я сейчас наблюдаю, не нужно идти в университет. Куперу Флэггу не нужно было идти. Эй Джей Дибанце не нужно. Сейчас он — новая проблема. Почему мы ждем?» – сказал член Зала славы.