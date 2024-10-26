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Кевин Гарнетт: «Куперу Флэггу не нужно было идти в университет»

Кевин Гарнетт считает, что Купер Флэгг мог попасть в НБА сразу после школы.

«Раньше аргумент был в том, что некоторые парни не могли играть в НБА сразу после школы. Сегодня это не так.

Некоторым из этих ребят, за которыми я сейчас наблюдаю, не нужно идти в университет. Куперу Флэггу не нужно было идти. Эй Джей Дибанце не нужно. Сейчас он — новая проблема. Почему мы ждем?» – сказал член Зала славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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Купер Флэгг
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