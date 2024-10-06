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Экперт Джонатан Гивони о драфте-2025 НБА: «Это лучшая группа претендентов за мои 20 лет работы на драфте»

Купер Флэгг не считается безусловным первым номером драфта-2025 НБА.

Сам молодой баскетболист не считает, что исход драфта предопределен, и с ним согласен драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони.

«НБА не так оценивает кандидатов на драфт, и сам Купер Флэгг не подходит к сезону с такой точки зрения. Если бы драфт состоялся сегодня, Флэгг, скорее всего, выиграл бы его. Но впереди длинный сезон и группа претендентов собирается выдающаяся.

Эйс Бэйли поразил скаутов НБА. Они заявляют, что это может самый большой долгосрочный талант среди потенциальных новичков.

Купер Флэгг очень хорош, но у него очень серьезные преследователи. Это лучшая группа претендентов, которую я видел за 20 лет работы на драфте, и мне очень интересно, как все в итоге повернется», – заключил аналитик.

Шансы на 1-ый номер драфта-2025 по версии ESPN

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoдрафт НБА
Купер Флэгг
Нолан Траоре
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