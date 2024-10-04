  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Менеджер НБА: «Должен удостовериться, что Купер Флэгг может быть 1-й опцией в нападении и сумеет вести за собой команду НБА»
0

Менеджер НБА: «Должен удостовериться, что Купер Флэгг может быть 1-й опцией в нападении и сумеет вести за собой команду НБА»

Купер Флэгг пока не однозначный фаворит драфта-2025 по мнению представителей НБА.

«Я начинаю этот год открытым для альтернативных мнений по поводу первого номера драфта.

Обычно так и случаются ошибки, когда ты зацикливаешься на одном суждении и отметаешь всю остальную, более важную, информацию, которую мог бы получить в грядущие месяцы.

Должен удостовериться, что Купер Флэгг на самом деле может быть 1-й опцией в нападении, от которого можно ожидать, что он поведет за собой команду НБА на каком-то этапе карьеры. Или он больше звезда поддержки, который будет 2-м или 3-м игроком клуба. Каждый год случаются сюрпризы. Появляются новые претенденты, а другие делают неожиданный рывок», – заключил один из менеджеров НБА в разговоре с драфт-экспертом ESPN Джонатаном Гивони.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНБА
logoNCAA
университет Дьюк
Купер Флэгг
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Гарнетт о Купере Флэгге: «У нас уже давно не было такого крутого и хладнокровного белого парнишки. Все всерьез»
1822 сентября, 08:59
«Не опускай мяч во время разворота, его всегда заберут». Дерек Лайвли поработал с Хаманом Малуачем во время визита в Дьюк
8 сентября, 05:22Видео
Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт и другие выпускники Дьюка посетили ежегодное мероприятие университета
6 сентября, 13:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» обыграл «Олимпиакос», «Виртус» против «Анадолу Эфеса»
3сегодня, 19:51Live
Центровой Роберт Уильямс выбыл на 2 недели с растяжением задней поверхности бедра
1сегодня, 19:46
Джейлен Браун: «Люди играют в определенном ритме и темпе. У Луки Дончича и Кайри Ирвинга они уникальные»
1сегодня, 19:20
Пол Джордж: «НБА изменилась, когда «Майами» поставил Криса Боша на роль 5-го номера»
3сегодня, 18:51
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Пэйтона Притчарда помогло «Бостону» обыграть «Денвер» в Абу-Даби, «Лейкерс» против «Миннесоты»
19сегодня, 18:40Live
Зайон Уильямсон: «Теперь хорошо чувствую себя на средней дистанции»
сегодня, 18:16
Джей Джей Редик: «Хотел бы иметь 10 Гэйбов Винсентов»
3сегодня, 17:57
Стивен Сайлас возглавит сборную США в отборочном турнире чемпионата Америки-2025
сегодня, 17:40
Стефон Марбери о переезде в Китай: «Я был в жуткой депрессии и хотел покончить с собой. Но я пережил худшие моменты и свалил»
1сегодня, 17:18
Дэмиан Лиллард: «Когда люди смотрят на нас с Яннисом Адетокумбо, они не принимают в расчет сложности всей команды»
10сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Скотти Уилбекин порвал переднюю крестообразную связку правого колена в матче против «Олимпиакоса»
6 минут назад
Леброн Джеймс не сыграет в первом предсезонном матче против «Миннесоты»
20 минут назад
Стивен Адамс показал свою комнату в Хьюстоне
149 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Страсбур» уступил «Ле-Ману»
сегодня, 20:05
Шарунас Ясикявичюс и Георгиос Барцокас поругались после матча Евролиги
сегодня, 19:59Видео
Бронни Джеймс лидировал по преодоленной дистанции на первой тренировке «Лейкерс»
1сегодня, 19:34
Гилберт Аренас: «Если бы НБА хотела сделать Джейсона Тейтума лицом лиги, она дала бы ему награды»
1сегодня, 19:06
«Новый Орлеан» воспользовался опцией на 3-й год в контракте Джордана Хоукинса
сегодня, 18:31
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» уступил «Мерсину» в первом матче нового сезона
сегодня, 18:20
НБА проведет совместную акцию с сериалом «Баскетбол Куроко» в октябре
сегодня, 17:50Фото