Менеджер НБА: «Должен удостовериться, что Купер Флэгг может быть 1-й опцией в нападении и сумеет вести за собой команду НБА»

Купер Флэгг пока не однозначный фаворит драфта-2025 по мнению представителей НБА.

«Я начинаю этот год открытым для альтернативных мнений по поводу первого номера драфта.

Обычно так и случаются ошибки, когда ты зацикливаешься на одном суждении и отметаешь всю остальную, более важную, информацию, которую мог бы получить в грядущие месяцы.

Должен удостовериться, что Купер Флэгг на самом деле может быть 1-й опцией в нападении, от которого можно ожидать, что он поведет за собой команду НБА на каком-то этапе карьеры. Или он больше звезда поддержки, который будет 2-м или 3-м игроком клуба. Каждый год случаются сюрпризы. Появляются новые претенденты, а другие делают неожиданный рывок», – заключил один из менеджеров НБА в разговоре с драфт-экспертом ESPN Джонатаном Гивони.