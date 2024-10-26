Трэй Янг – второй игрок в истории НБА, набиравший 30 очков и 10 передач в первых двух матчах сезона
Трэй Янг повторил достижение Оскара Робертсона.
Разыгрывающий «Атланты» стал вторым игроком в истории НБА, который набирал 30+ очков и делал 10+ передачи в двух матчах подряд на старте сезона.
До Янга это удалось только легендарному Оскару Робертсону в 1961 году.
В пятницу Янг набрал 38 очков и сделал 10 передач в матче с «Шарлотт» (125:120). В матче открытия сезона против «Бруклина» (120:116) лидер «Хоукс» отметился 30 очками и 12 передачами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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