Брайан Скалабрини: «Детям нужно смотреть и повторять то, что делает в нападении Трэй Янг»
Брайан Скалабрини рассказал о ролевой модели для молодых баскетболистов.
«Каждый ребенок должен смотреть и пытаться повторить то, что делает в нападении Трэй Янг. Неважно, какого он роста.
Мой сын обожает Стефа Карри, но он не Стеф Карри. У Трэя Янга идеальная работа ног, обращение с мячом, эффективность. Моему сыну не нужно смотреть на Стефа Карри, это человек из другого измерения. Этому нельзя научиться. Ему надо смотреть на этого парня. Теперь он приклеен к видео с ним.
Невероятно, как теперь он может посмотреть часы его тренировок и движений. Раньше такое было недоступно», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Games With Names
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