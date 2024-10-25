Брайан Скалабрини: «Детям нужно смотреть и повторять то, что делает в нападении Трэй Янг»

Брайан Скалабрини рассказал о ролевой модели для молодых баскетболистов.

«Каждый ребенок должен смотреть и пытаться повторить то, что делает в нападении Трэй Янг . Неважно, какого он роста.

Мой сын обожает Стефа Карри , но он не Стеф Карри. У Трэя Янга идеальная работа ног, обращение с мячом, эффективность. Моему сыну не нужно смотреть на Стефа Карри, это человек из другого измерения. Этому нельзя научиться. Ему надо смотреть на этого парня. Теперь он приклеен к видео с ним.

Невероятно, как теперь он может посмотреть часы его тренировок и движений. Раньше такое было недоступно», – заключил бывший баскетболист.