1

Брайан Скалабрини: «Детям нужно смотреть и повторять то, что делает в нападении Трэй Янг»

Брайан Скалабрини рассказал о ролевой модели для молодых баскетболистов.

«Каждый ребенок должен смотреть и пытаться повторить то, что делает в нападении Трэй Янг. Неважно, какого он роста.

Мой сын обожает Стефа Карри, но он не Стеф Карри. У Трэя Янга идеальная работа ног, обращение с мячом, эффективность. Моему сыну не нужно смотреть на Стефа Карри, это человек из другого измерения. Этому нельзя научиться. Ему надо смотреть на этого парня. Теперь он приклеен к видео с ним.

Невероятно, как теперь он может посмотреть часы его тренировок и движений. Раньше такое было недоступно», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Games With Names
Брайан Скалабрини
logoАтланта
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтефен Карри
logoТрэй Янг
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюрэнт, Лиллард, Карри, Ирвинг и Гилджес-Александер – в пятерке лучших атакующих игроков задней линии по версии Трэя Янга
310 сентября, 14:25
«Он наберет 30 очков через тебя. Проси у тренера замену». Факундо Кампаццо рассказал о давлении со стороны Дрэймонда Грина в НБА
1026 августа, 19:10
Трэй Янг о сравнениях со Стефеном Карри: «Это началось еще в университете. Клянусь, это все продвигал ESPN»
1814 августа, 09:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» – «Панатинаикос», «Барселона» примет «Виллербан»
551 минуту назад
Майк Буденхольцер: «Был поражен Кевином Дюрэнтом на тренировках. Это главный элемент лидерских качеств – вести примером»
8 минут назад
Бадди Хилд: «У бросков Стефа Карри великолепная высокая траектория мяча. Работаю над этим»
21 минуту назад
НБА. «Нью-Йорк» примет «Индиану», «Лейкерс» сыграют с «Финиксом» и другие матчи
58 минут назад
«Господи, как они это сделали?». Грегг Попович рассказал о реакции на переход Клэя Томпсона в «Даллас»
2сегодня, 16:45
Джон Холлинджер: «Это год может стать лучшим в карьере Энтони Дэвиса»
1сегодня, 16:34
Энтони Дэвис: «Брошу 15 трехочковых в одной из игр этого сезона»
5сегодня, 15:53
Шейн Ларкин избежал серьезной травмы и пропустит 3-4 недели
сегодня, 15:40
Брэндон Миллер пропустит как минимум неделю из-за травмы
1сегодня, 15:18
Деджонте Мюррэй пропустит 4-6 недель после операции на руке
2сегодня, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Страсбур» встретится с «Лиможем»
36 минут назад
Мяч резко остановился над кольцом после дальнего броска Серхио Юля в матче Евролиги
2сегодня, 15:31Видео
«Он очень профессионален, и мы его уважаем». Одед Каташ прокомментировал ситуацию с Сэйбеном Ли
сегодня, 14:55
Разносчик разлил пиво из-за столкновения с арбитром на площадке «Вашингтона»
2сегодня, 13:44Видео
Кевин Дюрэнт о лидерских качествах: «Мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом»
1сегодня, 11:54
Шакил О′Нил: «Клэй Томпсон будет набирать 20 очков за игру, «Мэверикс» станут чемпионами»
3сегодня, 11:37
Скип Бэйлесс об игре Чета Холмгрена против «Денвера»: «Заявляет о себе»
4сегодня, 11:24
Леброн Джеймс поддержал Редика, который выступает против игры новыми мячами
6сегодня, 10:58Фото
Этторе Мессина не исключает, что «Милан» вернется на рынок для усиления: «Задаем себе этот вопрос»
2сегодня, 10:35
Лука Дончич предстал с новой прической в первом матче сезона
5сегодня, 10:19Фото