Кендрик Перкинс: «Ставлю Донована Митчелла в одну категорию с Трэем Янгом»
Кендрик Перкинс критически отозвался о защитнике «Кливленда» Доноване Митчелле.
«Мне нравится игра Донована Митчелла, он отличный баскетболист, но я совершенно не согласен с тем, что он входит в Топ-10 талантов НБА. Задаюсь вопросом, является ли он настоящей первой опцией? Может ли он довести свою команду туда, куда она стремится? Ставлю его в одну категорию с Трэем Янгом («Атланта»). Янг был в финале конференции, показывал статистику наравне с Митчеллом.
Должен случиться рывок, прежде чем мы сможем рассуждать о месте в элитной категории. И я считаю, что Митчелл пока не добрался до нее и места в Топ-10. Уж точно не в моей десятке», – заключил эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости