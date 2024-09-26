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Кендрик Перкинс: «Ставлю Донована Митчелла в одну категорию с Трэем Янгом»

Кендрик Перкинс критически отозвался о защитнике «Кливленда» Доноване Митчелле.

«Мне нравится игра Донована Митчелла, он отличный баскетболист, но я совершенно не согласен с тем, что он входит в Топ-10 талантов НБА. Задаюсь вопросом, является ли он настоящей первой опцией? Может ли он довести свою команду туда, куда она стремится? Ставлю его в одну категорию с Трэем Янгом («Атланта»). Янг был в финале конференции, показывал статистику наравне с Митчеллом.

Должен случиться рывок, прежде чем мы сможем рассуждать о месте в элитной категории. И я считаю, что Митчелл пока не добрался до нее и места в Топ-10. Уж точно не в моей десятке», – заключил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
logoКендрик Перкинс
logoАтланта
logoКливленд
logoНБА
logoДонован Митчелл
logoТрэй Янг
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