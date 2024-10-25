Никола Йокич: «Не считая Джамала и Майка, в «Наггетс» особо некому бросать»
Никола Йокич назвал одну из проблем «Наггетс».
По словам центрового, «Денверу» не хватает снайперов. В четверг команда из Колорадо уступила «Оклахоме» со счетом 87:102, реализовав 7 из 38 из-за дуги.
«Не считая Джамала и Майка (Майкл Портер), в нашей команде особо некому бросать.
Все остальные не могут похвастать стабильным броском», – заявил серб.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hardwood Paroxysm
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