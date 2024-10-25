Никола Йокич: «Не считая Джамала и Майка, в «Наггетс» особо некому бросать»

Никола Йокич назвал одну из проблем «Наггетс».

По словам центрового, «Денверу » не хватает снайперов. В четверг команда из Колорадо уступила «Оклахоме» со счетом 87:102, реализовав 7 из 38 из-за дуги.

«Не считая Джамала и Майка (Майкл Портер), в нашей команде особо некому бросать.

Все остальные не могут похвастать стабильным броском», – заявил серб.