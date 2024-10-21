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Тримбл, Агада, Зубков, Нуталл и Кливленд – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков вошли Мело Тримбл (ЦСКА), Калеб АгадаАвтодор»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Зак Нуталл («Пари НН») и Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoАвтодор
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoАндрей Зубков
logoМБА-МАИ
Антониус Кливленд
Калеб Агада
Мело Тримбл
Зак Нуталл
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