Алекс Пойтресс о встрече с «Уралмашем»: «Для нас это игра-перезагрузка»

Алекс Пойтресс поделился настроем на игру против «Уралмаша».

«Зенит» играет в гостях в Екатеринбурге после поражения от ЦСКА в своем предыдущем матче (77:83).

«Для нас это игра-перезагрузка. Мы проиграли «Локомотиву-Кубань» и ЦСКА, хотя думали, что должны были выиграть. Поэтому мы должны идти дальше и перезагрузиться.

Все дело в ментальности. Мы должны выложиться на все сто процентов перед следующей игрой и доказать самим себе, что можем пережить поражение.

Это будет нелегко. Но у нас была хорошая неделя тренировок. Надеюсь, это отразится на игре», – заявил американский форвард.

«Зенит » занимает 4-ю строчку турнирной таблицы с результатом 5-2.