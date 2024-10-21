Алекс Пойтресс о встрече с «Уралмашем»: «Для нас это игра-перезагрузка»
Алекс Пойтресс поделился настроем на игру против «Уралмаша».
«Зенит» играет в гостях в Екатеринбурге после поражения от ЦСКА в своем предыдущем матче (77:83).
«Для нас это игра-перезагрузка. Мы проиграли «Локомотиву-Кубань» и ЦСКА, хотя думали, что должны были выиграть. Поэтому мы должны идти дальше и перезагрузиться.
Все дело в ментальности. Мы должны выложиться на все сто процентов перед следующей игрой и доказать самим себе, что можем пережить поражение.
Это будет нелегко. Но у нас была хорошая неделя тренировок. Надеюсь, это отразится на игре», – заявил американский форвард.
«Зенит» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы с результатом 5-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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