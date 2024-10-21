Владислав Емченко: «Локо» контролировал игру в матче с УНИКСом. Это было ощутимо»
– Игру в матче с УНИКСом мы контролировали, и это было ощутимо. Да, разница на табло только семь очков. Просто в последние три минуты мы как‑то расслабились, потеряли концентрацию, потому что почти 20 очков выигрывали. Поэтому УНИКС смог сократить отставание.
Удивил ли УНИКС? Нет. Конечно, у них была не лучшая игра. Но это и наша заслуга. В том плане, что мы плотно защищались и вынуждали соперника не доводить комбинации до конца, совершать тяжелые броски. И, следовательно, их процент был не такой большой. То есть мы не давали им свободы в этом плане. Плюс у нас многое получалось в нападении. Многие ребята забили свои броски, мы двигали мяч.
– Ты забил эффектные броски с игры и при этом промазал несколько штрафных. Психологический момент?
– Нет никакого психологического момента. Это баскетбол: когда‑то забиваешь, когда‑то мажешь. Поэтому каждый день тренируешься, чтобы было как можно больше забитых мячей и как можно меньше промахов, – сказал защитник «Локо».
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