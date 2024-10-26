Карл-Энтони Таунс набрал 21 очко и 15 подборов в дебютном матче за «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден»

Карл-Энтони Таунс дебютировал за «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден».

В победном матче с «Индианой» (123:98) центровой записал на свой счет 21 очко, 15 подборов и 2 блок-шота.

За 32 минуты Таунс реализовал 5 из 11 с игры и 9 из 10 с линии.

Форвард Микэл Бриджес также провел первый матч на знаменитой арене: 21 очко (8 из 12 с игры) и 5 передач.