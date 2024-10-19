Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 49 очков на двоих в матче с «Уизардс»

«Нью-Йорк» уступил «Вашингтону» в предсезонном матче – 117:118.

В составе «Никс» звездные Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 49 очков на двоих.

В активе разыгрывающего 27 очков и 5 передач, на счету центрового 22 очка, 12 подборов и 4 передачи.