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Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 49 очков на двоих в матче с «Уизардс»

«Нью-Йорк» уступил «Вашингтону» в предсезонном матче – 117:118.

В составе «Никс» звездные Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 49 очков на двоих.

В активе разыгрывающего 27 очков и 5 передач, на счету центрового 22 очка, 12 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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