Майк Буденхольцер: «Был поражен Кевином Дюрэнтом на тренировках. Это главный элемент лидерских качеств – вести примером»

Майк Буденхольцер и Девин Букер прокомментировали лидерство Кевина Дюрэнта.

«Я был поражен Кевином на тренировках. Он работает с максимальной отдачей. Вкладывается во все, что делает. Думаю, что это главный элемент лидерских качеств – вести примером.

Он задавал тон нашим сборам, тренировкам. Его концентрация – ментальная и физическая – на элитном уровне. И он активно высказывается. Очень мне помогает», – заключил новый главный тренер «Санз».

«Он один из величайших в истории. Он чаще высказывается, чем люди думают, но ведет своим примером. Он наиболее громкий в тренировках, первый в любом упражнении. Темп его индивидуальных занятий сложно превзойти», – рассказал о своем партнере Девин Букер.