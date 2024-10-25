Майк Буденхольцер: «Был поражен Кевином Дюрэнтом на тренировках. Это главный элемент лидерских качеств – вести примером»
Майк Буденхольцер и Девин Букер прокомментировали лидерство Кевина Дюрэнта.
«Я был поражен Кевином на тренировках. Он работает с максимальной отдачей. Вкладывается во все, что делает. Думаю, что это главный элемент лидерских качеств – вести примером.
Он задавал тон нашим сборам, тренировкам. Его концентрация – ментальная и физическая – на элитном уровне. И он активно высказывается. Очень мне помогает», – заключил новый главный тренер «Санз».
«Он один из величайших в истории. Он чаще высказывается, чем люди думают, но ведет своим примером. Он наиболее громкий в тренировках, первый в любом упражнении. Темп его индивидуальных занятий сложно превзойти», – рассказал о своем партнере Девин Букер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZcentral
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