Кевин Дюрэнт о лидерских качествах: «Мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом»

Кевин Дюрэнт ответил Стивену Эй Смиту.

Журналист заявил, что не верит в «Санз» с Дюрэнтом в качестве лидера и главной суперзвезды.

«Я не ставлю под сомнение величие или отношение Кевина Дюрэнта к делу. Но когда ты настолько хорош... ты должен лучше проявлять себя в качестве лидера, чем это делал Кей Ди», – считает эксперт ESPN.

Дюрэнт ответил в соцсетях.

«Я бы не согласился, Стивен . Готов утверждать, что мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом», – написал баскетболист.