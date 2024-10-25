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Кевин Дюрэнт о лидерских качествах: «Мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом»

Кевин Дюрэнт ответил Стивену Эй Смиту.

Журналист заявил, что не верит в «Санз» с Дюрэнтом в качестве лидера и главной суперзвезды.

«Я не ставлю под сомнение величие или отношение Кевина Дюрэнта к делу. Но когда ты настолько хорош... ты должен лучше проявлять себя в качестве лидера, чем это делал Кей Ди», – считает эксперт ESPN. 

Дюрэнт ответил в соцсетях.

«Я бы не согласился, Стивен. Готов утверждать, что мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом», – написал баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
logoФиникс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoСтивен Эй Смит
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