Кевин Дюрэнт о лидерских качествах: «Мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом»
Кевин Дюрэнт ответил Стивену Эй Смиту.
Журналист заявил, что не верит в «Санз» с Дюрэнтом в качестве лидера и главной суперзвезды.
«Я не ставлю под сомнение величие или отношение Кевина Дюрэнта к делу. Но когда ты настолько хорош... ты должен лучше проявлять себя в качестве лидера, чем это делал Кей Ди», – считает эксперт ESPN.
Дюрэнт ответил в соцсетях.
«Я бы не согласился, Стивен. Готов утверждать, что мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом», – написал баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
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