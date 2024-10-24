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Стивен Эй Смит: «Не очень верю в «Санз» с Кевином Дюрэнтом в качестве их лидера»

Стивен Эй Смит не верит, что «Финикс» может добиться успеха с Кевином Дюрэнтом.

«Я не очень верю в «Санз» с Кевином Дюрэнтом в качестве их лидера.

Я не ставлю под сомнение величие или преданность Кевина Дюрэнта. И вы не найдете большего поклонника Девина Букера, чем я. Я люблю этого парня. И мне нравится, что показал Брэдли Бил во вчерашнем матче.

Я считаю, что Кевин Дюрэнт – один из самых талантливых игроков в истории баскетбола. Он многое сделал для баскетбола. Но если отбросить все это в сторону, ему не хватает вдохновения. Кевин Дюрэнт всегда себя проявит, но он не вдохновит игроков вокруг себя на то, чтобы они проявили себя. Более того, он не чувствует себя ответственным за это. Когда ты такой великий, ты должен быть лучшим лидером», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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