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«Это значит, что я что-то делаю правильно». Кевин Дюрэнт рассказал о своей реакции на уважение со стороны молодых игроков

Кевин Дюрэнт является любимым игроком для ряда молодых баскетболистов.

Форварда «Финикса» спросили о его чувствах по этому поводу.

«Это многое значит для меня. Это значит, что я что-то делаю правильно, если кто-то хочет смотреть на мою игру, тратить свое время, чтобы следить за моей карьерой. Я очень ценю это. Люди не обязаны это делать.

Все это по-настоящему. Я стараюсь соревноваться, бороться, быть лучшей версией самого себя. Когда молодые ребята видят это, это добавляет уважения. Я тоже вижу, как упорно они трудятся, и уважаю их за это. Эта атмосфера всегда присутствовала на площадке за пределами состязания», – рассказал Дюрэнт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
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logoКевин Дюрэнт
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