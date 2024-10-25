«Это значит, что я что-то делаю правильно». Кевин Дюрэнт рассказал о своей реакции на уважение со стороны молодых игроков

Кевин Дюрэнт является любимым игроком для ряда молодых баскетболистов.

Форварда «Финикса» спросили о его чувствах по этому поводу.

«Это многое значит для меня. Это значит, что я что-то делаю правильно, если кто-то хочет смотреть на мою игру, тратить свое время, чтобы следить за моей карьерой. Я очень ценю это. Люди не обязаны это делать.

Все это по-настоящему. Я стараюсь соревноваться, бороться, быть лучшей версией самого себя. Когда молодые ребята видят это, это добавляет уважения. Я тоже вижу, как упорно они трудятся, и уважаю их за это. Эта атмосфера всегда присутствовала на площадке за пределами состязания», – рассказал Дюрэнт.