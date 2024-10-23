Энтони Дэвис набрал 36 очков и 16 подборов в победной игре с «Миннесотой»

Энтони Дэвис помог «Лейкерс» начать новый сезон НБА с победы.

Звездный форвард «Лейкерс » записал на свой счет 36 очков и 16 подборов в победной встрече с «Миннесотой» (110:103).

За 38 минут Дэвис также набрал 4 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота. Он реализовал 11 из 23 с игры и 13 из 15 с линии.