Энтони Дэвис набрал 36 очков и 16 подборов в победной игре с «Миннесотой»
Энтони Дэвис помог «Лейкерс» начать новый сезон НБА с победы.
Звездный форвард «Лейкерс» записал на свой счет 36 очков и 16 подборов в победной встрече с «Миннесотой» (110:103).
За 38 минут Дэвис также набрал 4 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота. Он реализовал 11 из 23 с игры и 13 из 15 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
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