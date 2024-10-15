Лиллард и Адетокумбо набрали 44 очка на двоих в победном матче с «Чикаго»

Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо помоги «Бакс» одержать победу в предсезонном матче.

Звезды «Милуоки » набрали 44 очка на пару во встрече с «Чикаго » (111:107).

В активе Лилларда 20 очков, 5 подборов и 9 передач, на счету Адетокумбо – 24 очка, 10 подборов и 4 передачи.