Лиллард и Адетокумбо набрали 44 очка на двоих в победном матче с «Чикаго»
Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо помоги «Бакс» одержать победу в предсезонном матче.
Звезды «Милуоки» набрали 44 очка на пару во встрече с «Чикаго» (111:107).
В активе Лилларда 20 очков, 5 подборов и 9 передач, на счету Адетокумбо – 24 очка, 10 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости