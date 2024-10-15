Торин Принс взял фотоаппарат и сделал несколько снимков Янниса Адетокумбо во время матча

Торин Принс попробовал себя в качестве фотографа.

Форвард «Милуоки » на последних секундах предсезонного матча с «Чикаго » (111:107) взял в руки фотоаппарат и сделал несколько кадров с лидером команды Яннисом Адетокумбо .