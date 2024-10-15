Фото
0

Торин Принс взял фотоаппарат и сделал несколько снимков Янниса Адетокумбо во время матча

Торин Принс попробовал себя в качестве фотографа.

Форвард «Милуоки» на последних секундах предсезонного матча с «Чикаго» (111:107) взял в руки фотоаппарат и сделал несколько кадров с лидером команды Яннисом Адетокумбо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
предсезонные матчи
logoЧикаго
logoМилуоки
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЯннис Адетокумбо
logoТорин Принс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лиллард и Адетокумбо набрали 44 очка на двоих в победном матче с «Чикаго»
сегодня, 06:30Видео
Яннис Адетокумбо оттолкнул Джоша Гидди и получил технический
сегодня, 05:10Видео
Яннис Адетокумбо эффектно накрыл Леброна Джеймса
811 октября, 06:35Видео
Яннис Адетокумбо набрал 46 очков, 16 подборов и 6 передач в матче с «Чикаго»
2 марта, 07:23Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Самара» – «Пари НН», УНИКС встретится с «Астаной»
14 минут назад
«Фенербахче» близок к подписанию Скайлара Мэйса
22 минуты назад
Лиллард и Адетокумбо набрали 44 очка на двоих в победном матче с «Чикаго»
сегодня, 06:30Видео
Зак Иди набрал 23 очка и 9 подборов в матче с «Индианой»
2сегодня, 06:20Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Индиана» уступила «Мемфису», 18 очков и 6 передач Портера помогли «Клипперс» справиться с «Далласом» и другие результаты
13сегодня, 05:41
Леброн Джеймс о внимании к Бронни: «Лучше спросите у него, как он с этим справляется. Он уже взрослый»
2сегодня, 05:37
Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», курское «Динамо» встретится с МБА и другие матчи
сегодня, 05:22
Яннис Адетокумбо оттолкнул Джоша Гидди и получил технический
сегодня, 05:10Видео
Кавай Ленард не сыграет в предсезонке. Участие в первом матче регулярного чемпионата под вопросом
6сегодня, 04:58
«Не слишком беспокоюсь». Пол Джордж травмировал колено в предсезонном матче
9сегодня, 04:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Зак Иди успешно применил в игре прием, который ему показал Маркус Смарт на разминке
155 минут назадВидео
Василий Карасев: «Мы занимаем соседние строчки в таблице с «Автодором». Этот фактор всегда добавляет игре нерва»
сегодня, 06:12
Сергей Козин: «В Краснодаре «Самара» продемонстрировала, что находятся в отличной форме»
сегодня, 05:26
«Лейкерс» рассматривают возможность приобретения Ника Ричардса
вчера, 21:30
Джулиус Рэндл дебютирует за «Миннесоту» в предсезонном матче с «Чикаго»
вчера, 20:25
«Сакраменто» обменяет Джейлена Макдэниэлса и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио»
1вчера, 20:15
Чемпионат Греции. «Промитеас» обыграл «Лаврион»
вчера, 19:43
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Ульм» с преимуществом в 33 очка
вчера, 19:40
«Финикс» отчислил Мамади Диаките и Мозеса Вуда
вчера, 19:37
Чемпионат Турции. «Дарушафака» победила «Манису»
вчера, 18:30